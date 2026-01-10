Begin typing your search above and press return to search.
    10 Jan 2026 8:25 AM IST
    10 Jan 2026 8:25 AM IST

    തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ചു

    കേ​ളി​യു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ, നോ​ർ​ക്ക​യു​ടെ ആം​ബു​ല​ൻ​സ്
    തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ചു
    എ​സ്.​ജി. അ​നു​രാ​ഗ്

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി​യി​ൽ മ​രി​ച്ച മ​ല​യാ​ളി ഹൗ​സ് ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ബാ​ല​രാ​മ​പു​രം, താ​ന്നി​മൂ​ട്, അ​വ​ണ​കു​ഴി കൊ​ല്ലം വി​ളാ​കം എ​സ്.​ജി നി​വാ​സി​ൽ പ​രേ​ത​രാ​യ ശ​ശി​ധ​ര​ൻ - ഗി​രി​ജാ ദേ​വി ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​ൻ എ​സ്.​ജി. അ​നു​രാ​ഗി​​ന്റെ (40) മൃ​ത​ദേ​ഹ​മാ​ണ് നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​ഴ് വ​ർ​ഷ​മാ​യി റി​യാ​ദി​ന് സ​മീ​പം ദ​വാ​ദ്മി​യി​ൽ ഡ്രൈ​വ​റാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്തു വ​ന്നി​രു​ന്ന അ​നു​രാ​ഗ് താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്ത് ശ്വാ​സ​ത​ട​സ്സ​വും നെ​ഞ്ചു​വേ​ദ​ന​യും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് കു​ഴ​ഞ്ഞു വീ​ഴു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഉ​ട​ൻ ദ​വാ​ദ്മി ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും മ​രി​ച്ചു.

    അ​നു​രാ​ഗി​െൻറ മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ കേ​ളി ക​ലാ സാം​സ്കാ​രി​ക​വേ​ദി കേ​ന്ദ്ര ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ വി​ഭാ​ഗ​വും, കേ​ളി ദ​വാ​ദ്മി ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ ക​മ്മി​റ്റി​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ചു. അ​നു​രാ​ഗി​ന്റെ സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ​യും മ​റ്റു സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളു​ടേ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ എം​ബാം ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ റി​യാ​ദി​ൽ​നി​ന്നും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​ച്ചു.

    അ​നു​രാ​ഗി​​ന്റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി, വീ​ട്ടു​വി​ള​പ്പി​ൽ സം​സ്ക​രി​ച്ചു. കേ​ളി​യു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നോ​ർ​ക്ക​യു​ടെ സൗ​ജ​ന്യ ആം​ബു​ല​ൻ​സ് സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​വു​ക​യും, അ​തു​വ​ഴി മൃ​ത​ദേ​ഹം വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഭാ​ര്യ: ര​മ്യ, ആ​ദി​ത്യ​ൻ (11), അ​നാ​മി​ക (9) എ​ന്നി​വ​ർ മ​ക്ക​ളാ​ണ്.

    News Summary - Body of Thiruvananthapuram native brought back home
