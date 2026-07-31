Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഅപകടത്തിൽ മരിച്ച...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 31 July 2026 9:40 AM IST
    Updated On
    date_range 31 July 2026 9:40 AM IST

    അപകടത്തിൽ മരിച്ച തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയുടെ മൃതദേഹം നജ്റാനിൽ സംസ്കരിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    അപകടത്തിൽ മരിച്ച തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയുടെ മൃതദേഹം നജ്റാനിൽ സംസ്കരിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    സു​രേ​ഷ്

    ന​ജ്‌​റാ​ൻ: അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി സു​രേ​ഷി​െൻറ (അ​റീ​സ) മൃ​ത​ദേ​ഹം സൗ​ദി തെ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ ന​ജ്‌​റാ​നി​ൽ സം​സ്‌​ക​രി​ച്ചു. മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത പ്ര​ത്യേ​ക സാ​ഹ​ച​ര്യം മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ അ​നു​മ​തി​യോ​ടെ സം​സ്കാ​രം ന​ജ്‌​റാ​നി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. മൃ​ത​ദേ​ഹം ഇ​വി​ടെ സം​സ്ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക രേ​ഖ​ക​ളും മ​റ്റു നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി ന​ജ്‌​റാ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സ​ലീം ഉ​പ്പ​ള​യു​ടെ​യും കെ.​എം.​സി.​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വി​ങ്ങി​െൻറ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ന​ട​ന്നു. നി​യ​മ​വ​ശ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​ടെ​യും ത​മി​ഴ് സം​ഘം സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് സം​സ്കാ​ര ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ ന​ട​ന്ന​ത്. സു​രേ​ഷി​െൻറ ആ​ക​സ്മി​ക വേ​ർ​പാ​ടി​ൽ ന​ജ്‌​റാ​നി​ലെ വി​വി​ധ സാ​മൂ​ഹി​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളും കെ.​എം.​സി.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും അ​നു​ശോ​ച​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Tamil NadufuneralsSaudi ArabiaKMCC Welfare Wing
    News Summary - Body of Tamil Nadu native cremated in Najran
    Similar News
    Next Story
    X