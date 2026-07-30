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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 30 July 2026 7:46 AM IST
    Updated On
    date_range 30 July 2026 7:46 AM IST

    ന​ജ്‌​റാ​നി​ൽ മ​രി​ച്ച സു​ബാ​ഷി​െൻറ മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ച് സം​സ്ക​രി​ച്ചു

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    ന​ജ്‌​റാ​നി​ൽ മ​രി​ച്ച സു​ബാ​ഷി​െൻറ മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ച് സം​സ്ക​രി​ച്ചു
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    സു​ബാ​ഷ്

    ന​ജ്‌​റാ​ൻ: സൗ​ദി തെ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ന​ജ്‌​റാ​ൻ അ​റീ​സ​യി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യ ക​ണ്ണൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി സു​ബാ​ഷി​െൻറ (42) മൃ​ത​ദേ​ഹം റി​യാ​ദി​ലെ​യും ന​ജ്‌​റാ​നി​ലെ​യും ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ച് വ​ൻ ജ​നാ​വ​ലി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ണൂ​രി​ലെ സ്വ​ന്തം വ​സ​തി​യി​ൽ സം​സ്ക​രി​ച്ചു.

    മൃ​ത​ദേ​ഹം ജ​ന്മ​നാ​ട്ടി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കു​ടും​ബ​വും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും കെ.​എം.​സി.​സി ന​ജ്‌​റാ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് കെ.​എം.​സി.​സി ന​ജ്‌​റാ​ൻ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വി​ങ്ങി​െൻറ​യും പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സ​ലീം ഉ​പ്പ​ള​യു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സൗ​ദി​യി​ലെ വി​വി​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ലെ​യും സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളും യാ​ത്രാ​രേ​ഖ​ക​ളും ചു​രു​ങ്ങി​യ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ അ​തി​വേ​ഗം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ഭൗ​തി​ക​ശ​രീ​രം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ച​ത്.

    പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തു​നി​ന്നും മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി ന​ൽ​കി​യ സ​ഹാ​യ​ത്തി​നും വ​ലി​യ പി​ന്തു​ണ​യ്ക്കും സു​ബാ​ഷി​ന്റെ കു​ടും​ബ​വും നാ​ട്ടു​കാ​രും കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

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    News Summary - ന​ജ്‌​റാ​നി​ൽ മ​രി​ച്ച സു​ബാ​ഷി​െൻറ മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ച് സം​സ്ക​രി​ച്ചു
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