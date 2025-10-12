Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 6:38 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 6:38 AM IST

    അ​റാ​റി​ൽ മ​രി​ച്ച ന​ഴ്‌​സി​ന്റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ചു

    അ​റാ​റി​ൽ മ​രി​ച്ച ന​ഴ്‌​സി​ന്റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ചു
    എ​യ്ഞ്ച​ൽ റോ​ബി​ൻ​സ​ൺ

    അ​റാ​ർ: അ​റാ​ർ എം.​ഒ.​എ​ച്ച് ആ​ശു​പ​ത്രി ഐ.​സി.​യു ന​ഴ്‌​സാ​യി​രു​ന്ന എ​യ്ഞ്ച​ൽ റോ​ബി​ൻ​സ​ൺ (26) ന്റെ ​മൃ​ത​ദേ​ഹം സൗ​ദി​യ വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ അ​റാ​റി​ൽ നി​ന്ന് റി​യാ​ദി​ലേ​ക്കും അ​വി​ടെ നി​ന്ന് എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ്സ് വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ നാ​ട്ടി​ലു​മെ​ത്തി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സ​മാ​ണ് എ​യ്ഞ്ച​ൽ നി​ര്യാ​ത​യാ​യ​ത്. ഛർ​ദി​യും ത​ല​വേ​ദ​ന​യും കാ​ര​ണം ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രി​ക്കെ ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം സം​ഭ​വി​ച്ചാ​ണ് മ​ര​ണം സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്. ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് വെ​ല്ലൂ​ർ അ​മ്പൂ​ർ താ​ലൂ​ക്ക് സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​ണ്.

    11 മാ​സം മു​മ്പാ​ണ് എ​യ്ഞ്ച​ൽ ജോ​ലി​ക്കാ​യി സൗ​ദി​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. എ​യ്ഞ്ച​ലി​ന്റെ പി​താ​വ് റോ​ബി​ൻ​സ​ൺ അ​മ്പൂ​രി​ൽ പാ​സ്റ്റ​ർ ആ​ണ്. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സാ​ക്കി​ർ ഹു​സൈ​ൻ താ​മ​ര​ത്തി​ന്റെ (അ​റാ​ർ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ) നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​ത്. ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ​ർ​ക്കാ​രു​മാ​യും കു​ടും​ബ​വു​മാ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​ൻ സു​രേ​ഷ് ഭാ​ര​തി​യും (സൗ​ദി ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് സോ​ഷ്യ​ൽ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ) ഇ​ട​പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    TAGS:Dead BodynurseDeath NewsGulf Newsbrought home
