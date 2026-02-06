അൽ അഹ്സയിൽ മരിച്ച മലയാളി റോയി വർഗീസിന്റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ചുtext_fields
അൽ അഹ്സ: ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് അൽ അഹ്സയിൽ നിര്യാതനായ പത്തനംതിട്ട മല്ലപ്പള്ളി വെണ്ണിക്കുളം സ്വദേശി റോയി വർഗീസിന്റെ (62) മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെയുള്ള എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിൽ മൃതദേഹം ഡൽഹിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. മൃതദേഹം ഡൽഹിയിൽ നിന്നും അഹമ്മദാബാദിൽ എത്തിച്ച് അവിടെയുള്ള മാർത്തോമ ജറുസലേം ചർച്ച് സെമിത്തേരിയിൽ സംസ്കരിക്കും.
സൗദിയിലെ അൽ ഉബൈദ് ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സ് കൂടിയായ ഭാര്യ ആനി റോയി മൃതദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചിരുന്നു. മൂന്നര പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി അൽ അഹ്സയിൽ പ്രവാസിയായിരുന്ന റോയി വർഗീസ്, പവർവെൽ ഇൻറർനാഷനൽ കമ്പനി ജീവനക്കാരനായിരുന്നു. സാമൂഹിക-ജീവകാരുണ്യ രംഗങ്ങളിൽ സജീവമായിരുന്ന അദ്ദേഹം അൽ അഹ്സ ഒ.ഐ.സി.സി അംഗമായും, അൽ അഹ്സ മാർത്തോമ കോൺഗ്രിഗേഷൻ ട്രസ്റ്റിയായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സൗദി പൊലീസ് അധികൃതരുടെയും സഹകരണത്തോടെ മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള നിയമനടപടികൾ ഒ.ഐ.സി.സി സൗദി നാഷനൽ കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രസാദ് കരുനാഗപ്പള്ളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് പൂർത്തിയായത്. റോയി വർഗീസിന്റെ അകാല വിയോഗത്തിൽ ഒ.ഐ.സി.സി അൽ അഹ്സ കമ്മിറ്റി അനുശോചനം അറിയിച്ചു.
