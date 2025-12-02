Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 4:15 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 4:15 PM IST

    റിയാദിൽ മരിച്ച കണ്ണൂർ സ്വദേശിയുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിൽ ഖബറടക്കി

    റിയാദിൽ മരിച്ച കണ്ണൂർ സ്വദേശിയുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിൽ ഖബറടക്കി
    അബ്​ഷുല്‍ റഷീദ്

    Listen to this Article

    റിയാദ്: കഴിഞ്ഞയാഴ്​ച റിയാദിൽ മരിച്ച കണ്ണൂര്‍ കക്കാട് കുഞ്ഞിപ്പള്ളി സ്വദേശി അബ്​ഷുല്‍ റഷീദി​ന്റെ (65) മൃതദേഹം നാട്ടിൽ സംസ്​കരിച്ചു​. 28 വര്‍ഷമായി റിയാദിൽ പ്രവാസിയായിരുന്ന ഇദ്ദേഹം ബത്ഹയിൽ ഷാലിമാര്‍ സൂപ്പര്‍ മാര്‍ക്കറ്റിന് എതിര്‍വശത്ത് കോഴിക്കട നടത്തുകയായിരുന്നു.

    ഭാര്യ: റംല. മക്കള്‍: റഖീസ, റമീസ്, റംസീന, റഫീല. റിയാദ് കെ.എം.സി.സി വെല്‍ഫെയര്‍ വിങ്​ ചെയര്‍മാന്‍ റഫീഖ്​ മഞ്ചേരി, കണ്‍വീനര്‍ മഹ്ബൂബ് ചെറിയവളപ്പ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ്​ മരണാനന്തര നിയമനടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ചത്​. കക്കാട് ജുമാമസ്ജിദ് ഖബര്‍സ്ഥാനിലാണ്​ ഖബറടക്കിയത്​.

    TAGS:Saudi expatriatechicken shopKannur native diedObit Saudi
    News Summary - Body of Kannur native who died in Riyadh buried in his hometown
