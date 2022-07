cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article റിയാദ്: ജോലിക്കിടെ കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ച കൊല്ലം വെസ്റ്റ് കല്ലട അയിതൊട്ടുവ മണലിൽ വിശ്വനാഥൻ കൃഷ്ണൻ എന്ന അജയന്റെ (59) മൃതദേഹം റിയാദിൽനിന്ന് നാട്ടിലെത്തിച്ചു. റിയാദ് ന്യൂ സനാഇയയിൽ അൽമുനീഫ് പൈപ് ആൻഡ് ഫിറ്റിങ് കമ്പനിയിൽ 10 വർഷമായി ഹെൽപ്പറായി ജോലിചെയ്തു വരികയായിരുന്ന അജയൻ. ഇക്കഴിഞ്ഞ പെരുന്നാൾ അവധി ദിനത്തിൽ രാത്രികാല താൽക്കാലിക സെക്യൂരിറ്റി ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ കുഴഞ്ഞുവീണു മരിക്കുകയായിരുന്നു. മൃതശരീരം നാട്ടിൽ എത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കേളി കലാസാംസ്കാരിക വേദി ന്യൂ സനാഇയ ജീവകാരുണ്യ വിഭാഗവും കേന്ദ്ര ജീവകാരുണ്യ വിഭാഗവും നേതൃത്വം നൽകി. ശ്രീലങ്കൻ എയർലൈൻസ് വിമാനത്തിൽ നാട്ടിലെത്തിച്ച മൃതദേഹത്തെ മകൻ അജേഷ് അനുഗമിച്ചു. Show Full Article

News Summary -

body of Ajayan, who collapsed and died in Riyadh, was brought home