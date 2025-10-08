Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 8 Oct 2025 7:31 AM IST
    date_range 8 Oct 2025 7:31 AM IST

    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ മ​രി​ച്ച തി​രൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ൽ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി

    muhammed ashir
    മു​ഹ​മ്മ​ദ്  ആ​ഷിർ

    ജി​ദ്ദ: ശാ​റ തൗ​ബ​യി​ൽ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്ത് ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം മൂ​ലം മ​രി​ച്ച തി​രൂ​ർ വ​ട​ക്കേ അ​ങ്ങാ​ടി സ്വ​ദേ​ശി പ​ള്ളി​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ഷി​റി​ന്റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ച് ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി.

    ജി​ദ്ദ കി​ങ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി എം​ബാ​മി​ങ് സെൻറ​റി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ വി​ങ്‌ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്കു​ട്ടി പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ടി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ശ​റ​ഫി​യ മ​സ്ജി​ദ് സ​ഊ​ദി​ൽ വെ​ച്ച് മ​യ്യി​ത്ത് ന​മ​സ്‌​കാ​ര​വും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി​യോ​ടെ ജി​ദ്ദ-​കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക​യ​ച്ചു.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ മൃ​ത​ദേ​ഹം വീ​ട്ടി​ലെ പൊ​തു​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ഉ​ച്ച​യോ​ടെ വ​ട​ക്കേ അ​ങ്ങാ​ടി ജു​മാ​മ​സ്‌​ജി​ദ് ഖ​ബ​ർ​സ്ഥാ​നി​ൽ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി.

    News Summary - body of a tirur native who died in Jeddah was buried
