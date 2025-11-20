Begin typing your search above and press return to search.
    20 Nov 2025 5:28 PM IST
    സൗദിയിലെ തബൂക്കിൽ മരിച്ച ജാർഖണ്ഡ് സ്വദേശിയുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ച്​ ഖബറടക്കി

    തബൂക്ക്: ഹൃദയാഘാതം മൂലം തബൂക്കിലെ താമസസ്ഥലത്ത് മരിച്ച ജാർഖണ്ഡ് ജംഷഡ്പൂർ സ്വദേശി നജ്മുദോസ ഖുർഷിദി​െൻറ (52) മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ച്​ ഖബറടക്കി. അൽ ഖോബാർ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രമുഖ ട്രേഡിങ് കമ്പനിയുടെ തബൂക്ക് ശാഖയിൽ ജോലി ജീവനക്കാരനായിരുന്നു ഇയാൾ. തബൂക്ക് അമീർ ഫഹദ് ആശുപത്രിയിലാണ്​ മൃതദേഹം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. കമ്പനി അധികൃതരും തബൂക്ക് കെ.എം.സി.സി വെൽഫയർ വിങ്ങും ബന്ധുക്കളും ചേർന്നാണ് നാട്ടിലയക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചത്. പിതാവ്: പരേതനായ മുഹമ്മദ് സഹീർ, മാതാവ്: കിസ്വാരി ബീഗം, ഭാര്യ: ഫരീദ പർവീൻ, മക്കൾ: ആൽബിയ സൈൻ ഖുർഷിദ്, സോയ ഖുർഷിദ്, സഹോദരങ്ങൾ: ഫർഹാത്ത് ദോസ ഖുർഷിദ്, ഗസ്‌ല ജബീൻ, ഖകാശൻ തരന്നും, ഖകാശൻ അഞ്ചോം.

    News Summary - body of a Jharkhand native who died in Tabuk, Saudi Arabia, was brought back to the country and buried.
