Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 9:47 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 9:47 AM IST

    അ​ൽ​ഖോ​ബാ​റി​ൽ തെ​ല​ങ്കാ​ന യു​വ​തി കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ മൂ​ന്ന് മ​ക്ക​ളു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി

    അ​ൽ​ഖോ​ബാ​റി​ൽ തെ​ല​ങ്കാ​ന യു​വ​തി കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ മൂ​ന്ന് മ​ക്ക​ളു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി
    അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ: ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം 26 ന് ​അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ ശി​മാ​ലി​യ​യി​ലെ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്ത് വെ​ച്ച് തെ​ല​ങ്കാ​ന യു​വ​തി കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ മൂ​ന്ന് മ​ക്ക​ളു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച അ​ൽ​ഖോ​ബാ​റി​ൽ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി. തെ​ലു​ങ്കാ​ന ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് ടോ​ളി​ചൗ​ക്കി സ്വ​ദേ​ശി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ന​വ​സി​ന്റെ ഭാ​ര്യ സൈ​ദ ഹു​മൈ​റ അം​റീ​നാ​ണ് ബാ​ത് ട​ബ്ബി​ൽ വെ​ള്ളം നി​റ​ച്ച് മ​ക്ക​ളെ ഓ​രോ​രു​ത്ത​രെ​യാ​യി മു​ക്കി ശ്വാ​സം മു​ട്ടി​ച്ച് കൊ​ന്ന​ത്.

    ആ​റു വ​യ​സ്സു​ള്ള ഇ​ര​ട്ട​ക്കു​ട്ടി​ക​ളാ​യ സാ​ദി​ഖ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ആ​ദി​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, മൂ​ന്നു വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ൻ യു​സു​ഫ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നീ കു​ട്ടി​ക​ളെ​യാ​ണ് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ക്രൂ​ര​മാ​യ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ന് ശേ​ഷം യു​വ​തി ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക്ക് ശ്ര​മി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും തെ​ന്നി​വീ​ണ​തി​നാ​ൽ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു.

    ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യി പ്ര​വാ​സി​യാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ന​വ​ാസ് എ​ട്ടു മാ​സ​ം മു​മ്പാ​ണ് കു​ടും​ബ​ത്തെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക വി​സ​യി​ൽ സൗ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത്. കു​ടും​ബ​വ​ഴ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​ടെ കൊ​ല​പാ​ത​കം വ​രെ എ​ത്തി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ൽ. സൈ​ദ ഹു​മൈ​റ അം​റീ​ൻ മാ​ന​സി​കാസ്വാ​സ്ഥ്യ​ത്തി​ന് ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യി​രു​ന്ന​താ​യി സം​ഭ​വ​ശേ​ഷം ഭ​ർ​ത്താ​വ് പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട​ലും, നി​രാ​ശ​യു​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ക​ടും​കൈ ചെ​യ്യാ​ൻ ത​ന്നെ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു യു​വ​തി​യു​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം.

    TAGS:childrensdead bodiesburiedmurderedAl KhobarSaudi Arabia News
    News Summary - Bodies of three childrens who were murdered by a Telangana woman in Al Khobar buried
