    Posted On
    27 Aug 2025 9:47 AM IST
    Updated On
    27 Aug 2025 9:47 AM IST

    അ​ബ​ഹ​യി​ൽ മ​രി​ച്ച ഇന്ത്യക്കാരുടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ചു

    പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം അ​ബ​ഹ​യി​ൽ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി
    പി.​എ ന​വാ​സ്, കാ​ർ​ത്തി​ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് നി​ഷാ​ദ് അ​ലി

    അ​ബ​ഹ: അ​സീ​ർ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ മ​രി​ച്ച മൂ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രി​ൽ ര​ണ്ടു പേ​രു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. ഒ​രാ​ളു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം അ​ബ​ഹ​യി​ൽ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി. ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് മ​രി​ച്ച കോ​ട്ട​യം സ്വ​ദേ​ശി ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി മ​ടു​ക്കും​മൂ​ട് പ​ള്ളി​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ പ​രേ​ത​നാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​റി​ന്റെ മ​ക​ൻ പി.​എ ന​വാ​സി​ന്റെ (53)

    മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം അ​ബ​ഹ​യി​ൽ നി​ന്ന് സൗ​ദി എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ​സ് വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ ജി​ദ്ദ വ​ഴി കൊ​ച്ചി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി പ​ഴ​യ​പ​ള്ളി ജു​മാ​മ​സ്ജി​ദ് മ​ഖ്ബ​റ​യി​ൽ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി. മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഭാ​ര്യ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ അ​മീ​ൻ റി​യാ​ദി​ലെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. സ​ഹാ​യ​ത്തി​ന് സ​ന്തോ​ഷ് കൈ​ര​ളി, ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ നി​ന്ന് ച​ര​ക്കെ​ടു​ക്കാ​നാ​യി അ​ബ​ഹ​യി​ലെ​ത്തി​യ ഡി​യ​ന വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ ഡ്രൈ​വ​റാ​യി​രു​ന്ന പി.​എ ന​വാ​സ് വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​യ​റ്റു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ കു​ഴ​ഞ്ഞു വീ​ഴു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഉ​ട​ൻ ഹ​യാ​ത്ത് ആ​ശു​പ​തി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച് മൂ​ന്നു ദി​വ​സ​ത്തോ​ളം ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ തു​ട​ര​വെ​യാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹം മ​രി​ച്ച​ത്. പി​താ​വ്: പ​രേ​ത​നാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ, ഭാ​ര്യ: സു​ലൈ​ഖാ ബീ​വി, മ​ക്ക​ൾ: മു​ഹ​മ്മ​ദ് മ​നാ​ഫ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ൽ​മാ​ൻ, സോ​ന ന​വാ​സ്.

    ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ബ​ഹ പ്രൈ​വ​റ്റ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ മ​രി​ച്ച വെ​സ്റ്റ് ബം​ഗാ​ൾ സ്വ​ദേ​ശി കാ​ർ​ത്തി​ക് സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം അ​ബ​ഹ​യി​ൽ നി​ന്ന് ജി​ദ്ദ വ​ഴി കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത​യി​ലേ​ക്കാ​ണ് കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്. നെ​ഞ്ച് വേ​ദ​ന​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച് ചി​കി​ത്സ​യി​ലി​രി​ക്കെ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ലാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹം മ​രി​ച്ച​ത്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ ചി​ല​വി​ലാ​ണ് മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്. നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റ് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വി​ഭാ​ഗം വ​ള​ന്റി​യ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹീം പ​ട്ടാ​മ്പി, സു​ഹൃ​ത്ത് ഗ​ണേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ര​ണ്ട് മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് അ​ബ​ഹ ബാ​രി​ക്കി​ൽ വെ​ച്ചു പൊ​ള്ള​ലേ​റ്റു ഗു​രു​ത​രാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ അ​സീ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലി​രി​ക്കെ മ​രി​ച്ച മ​ല​പ്പു​റം പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ സ്വ​ദേ​ശി മു​ഹ​മ്മ​ദ് നി​ഷാ​ദ് അ​ലി ആ​റ​ങ്ങോ​ട​ന്റെ ‌(43) മൃ​ത​ദേ​ഹം അ​ബ​ഹ​യി​ൽ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി.

    മ​ഹാ​ല റോ​ഡി​ലു​ള്ള ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഹ​സ്സാ​ൻ പ​ള്ളി​യി​ൽ ജ​നാ​സ ന​മ​സ്ക​രി​ച്ച​തി​നു ശേ​ഷം ക​റാ​മ മ​ഖ്ബ​റ​യി​ൽ ആ​ണ് മൃ​ത​ദേ​ഹം ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി​യ​ത്. നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ റു​വൈ​സ്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റ് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വി​ഭാ​ഗം വ​ള​ന്റി​യ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹീം പ​ട്ടാ​മ്പി, ഷ​ബീ​ർ, ക​മ്പ​നി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, മ​റ്റു കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

