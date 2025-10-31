Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    date_range 31 Oct 2025 11:00 AM IST
    date_range 31 Oct 2025 11:00 AM IST

    'ബ്ലൂ ​സ്വോ​ർ​ഡ്-4'; സൗ​ദി, ചൈ​നീ​സ് സം​യു​ക്ത നാ​വി​ക ​അഭ്യാ​സം ജു​ബൈ​ലി​ൽ സ​മാ​പി​ച്ചു

    ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സൈ​നി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും പോ​രാ​ട്ട​സ​ന്ന​ദ്ധ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെയ്യുകയാണ് ലക്ഷ്യം
    ബ്ലൂ ​സ്വോ​ർ​ഡ്-4; സൗ​ദി, ചൈ​നീ​സ് സം​യു​ക്ത നാ​വി​ക ​അഭ്യാ​സം ജു​ബൈ​ലി​ൽ സ​മാ​പി​ച്ചു
    ജു​ബൈ​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന സൗ​ദി, ചൈ​നീ​സ് സം​യു​ക്ത നാ​വി​കാ​ഭ്യാ​സ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളി​ൽനി​ന്ന്

    ജു​ബൈ​ൽ: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ​യും ചൈ​ന​യു​ടെ​യും നാ​വി​ക സേ​ന​ക​ൾ സം​യു​ക്ത​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ 'ബ്ലൂ ​സ്വോ​ർ​ഡ്-4' എ​ന്ന പേ​രി​ലു​ള്ള നാ​വി​കാ​ഭ്യാ​സം ജു​ബൈ​ലി​ൽ സ​മാ​പി​ച്ചു. ന​ഗ​ര മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ യു​ദ്ധ​പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ൾ, പ​ട്രോ​ളി​ങ്, ച​ടു​ല​മാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ, ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ല​യു​റ​പ്പി​ക്ക​ൽ, ഭീ​ക​ര​വി​രു​ദ്ധ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ, ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​യും ത​ട​വു​കാ​രെ​യും ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് അ​ഭ്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്ന​ത്.

    സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ന​ടി​യി​ലെ മൈ​നു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, 'സൂ​പ്പ​ർ പ്യൂ​മ' ഹെ​ലി​കോ​പ്റ്റ​റു​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ക​യ​റി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി​യു​ള്ള അ​ഭ്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ, ചെ​റി​യ തോ​ക്കു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വെ​ടി​യു​തി​ർ​ത്തു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ൾ, സ്നൈ​പ്പ​ർ ഷൂ​ട്ടി​ങ്, ടാ​ക്റ്റി​ക്ക​ൽ ഫ​യ​റി​ങ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും അ​ഭ്യാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സൈ​നി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും പോ​രാ​ട്ട​സ​ന്ന​ദ്ധ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം ക​ട​ൽ മാ​ർ​ഗ​മു​ള്ള ഭീ​ക​ര​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, ക​ട​ൽ ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്ത് ത​ട​യ​ൽ, നാ​വി​ക മൈ​നു​ക​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്യ​ൽ, ഡ്രോ​ൺ പോ​ലെ​യു​ള്ള മ​നു​ഷ്യ​ര​ഹി​ത​മാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്ക​ൽ എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ക​ഴി​വു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു അ​ഭ്യാ​സ​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    News Summary - 'Blue Sword-4'; Saudi, Chinese joint naval exercise concludes in Jubail
