Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 6:56 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 6:56 AM IST

    ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    blood donation campaign
    cancel

    റി​യാ​ദ്​: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പി.​ബി.​ഡി.​എ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ന​ട​ത്തു​ന്ന ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പു​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദ​മ്മാ​മി​ലും റി​യാ​ദി​ലും വി​വി​ധ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച്​ ഒ​രാ​ഴ്​​ച നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ര​ക്ത​ദാ​ന കാ​മ്പ​യി​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച്ച തു​ട​ങ്ങു​ന്ന കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​ഗ​സ്​​റ്റ്​ 15 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ക്യാ​മ്പ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്​​ച രാ​വി​ലെ 8.30 മു​ത​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക്​ 12 വ​രെ റി​യാ​ദ് എ​ക്സി​റ്റ് ഒ​മ്പ​തി​ലെ ആ​സ്​​റ്റ​ർ സ​ന​ദ് ആ​​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്​​ച മു​ത​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്​​ച രാ​വി​ലെ എ​ട്ടു​ മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ച്​ വ​രെ മ​ല​സി​ലെ നാ​ഷ​ന​ൽ കെ​യ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി, ആ​സ്​​റ്റ​ർ സ​ന​ദ് ആ​ശു​പ​ത്രി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​ച്ചും ക്യാ​മ്പ് തു​ട​രും. ദ​മ്മാ​മി​ൽ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 14ന്​ ​ഉ​ച്ച​ക്ക് ഒ​ന്ന്​ മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട്​ ഏ​ഴ്​ വ​രെ അ​ൽ​മ​ന ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ന​ട​ക്കും. ര​ക്ത​ദാ​ന​ത്തി​ന് ത​യാ​റു​ള്ള​വ​ർ 0531381662 (ദ​മ്മാം), 0533473585 (റി​യാ​ദ്) എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsBlood Donation CampSaudi ArabiaIndian Independence Day
    News Summary - Blood donation camp is being organized
    Similar News
    Next Story
    X