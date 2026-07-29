ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എഫ്.സി സൂപ്പർ കപ്പ് ക്വാർട്ടർ ​ഫൈനൽ നാളെ

ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എഫ്.സി സൂപ്പർ കപ്പ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ നാളെtext_fields
റിയാദ്: ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എഫ്.സി സൂപ്പർ കപ്പ് ടൂർണമെൻറിെൻറ ആവേശം നിറഞ്ഞ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ പോരാട്ടങ്ങൾ വ്യാഴാഴ്ച നടക്കും. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കരുത്തരായ ഫ്യൂച്ചർ മൊബിലിറ്റി ലോജിസ്റ്റിക്സ് യൂത്ത് ഇന്ത്യ എഫ്.സി, ടൂർണമെൻറിലെ കറുത്ത കുതിരകളായ എഫ്.സി. ദാർ അൽ ബൈദയെ നേരിടും.
രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിൽ സെവൻസിലെ കൊമ്പന്മാരായ കാഫ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് റിയാദ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ്.സി, യുവതാരങ്ങളുമായി പോരിനിറങ്ങുന്ന സ്പോർട്ടിങ് എഫ്.സിയെ നേരിടും. മൂന്നാമത്തെ മത്സരത്തിൽ കന്നിയങ്കത്തിൽ കൈവിട്ട വിജയം തിരിച്ചുപിടിച്ച കനിവ് റിയാദ്, സെവൻസിെൻറ കളിയറിഞ്ഞു കളിക്കുന്ന റിയൽ കേരള എഫ്.സിയുമായി ഏറ്റുമുട്ടും.
അവസാന ക്വാർട്ടർ മത്സരത്തിൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എഫ്.സി സീസൺ രണ്ടിലെ റണ്ണേഴ്സ് അപ്പായ ഇറ ട്രാവൽസ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ്.സി വാഴക്കാട്, ബൈ ടീം ബെർത്തോടെ വരുന്ന സുലൈ എഫ്.സിയെയാണ് നേരിടുന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ച സെമിഫൈനലും ഫൈനലും നടക്കും. ഒന്നാം കളിയിലെ വിജയികൾ മൂന്നാം കളിയിലെ വിജയികളുമായും, രണ്ടാം കളിയിലെ വിജയികൾ നാലാം കളിയിലെ വിജയികളുമായും സെമിഫൈനലിൽ ഏറ്റുമുട്ടും.
തുടർന്ന് നടക്കുന്ന കലാശപ്പോരാട്ടത്തിലെ വിജയികൾക്ക് ടൂർണമെൻറ് മുഖ്യ പ്രയോജകരായ ഫ്രണ്ടി മൊബൈൽ, ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസർമാരായ എ.ബി.സി കാർഗോ, മറ്റ് സ്പോൺസർമാർ എന്നിവർ ചേർന്ന് സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യും. ടൂർണമെൻറ് വിജയത്തിനായി എല്ലാ ടീമുകളും കൃത്യസമയത്തുതന്നെ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ബഷീർ കാരന്തൂർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
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