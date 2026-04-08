Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightറി​യാ​ദി​ൽ ‘ബ്ലാ​ക്ക്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 April 2026 1:52 PM IST
    Updated On
    date_range 8 April 2026 1:52 PM IST

    റി​യാ​ദി​ൽ ‘ബ്ലാ​ക്ക് ഗോ​ൾ​ഡ് മ്യൂ​സി​യം’ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു

    text_fields
    bookmark_border
    മ​നു​ഷ്യ​രാ​ശി​യി​ൽ പെ​ട്രോ​ളി​യം വ​രു​ത്തി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ഇ​നി ക​ല​യി​ലൂ​ടെ അ​റി​യാം
    റി​യാ​ദി​ൽ ‘ബ്ലാ​ക്ക് ഗോ​ൾ​ഡ് മ്യൂ​സി​യം’ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു
    cancel
    camera_alt

    റി​യാ​ദി​ൽ ‘ബ്ലാ​ക്ക് ഗോ​ൾ​ഡ് മ്യൂ​സി​യം’ ഊ​ർ​ജ മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​നും സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ ബ​ദ്ർ ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​ല്ല​യും ചേ​ർ​ന്ന്​ മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​െൻറ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്​​ത​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: മ​നു​ഷ്യ​രാ​ശി​യി​ൽ എ​ണ്ണ (പെ​ട്രോ​ളി​യം) വ​രു​ത്തി​യ ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ മ്യൂ​സി​യ​മാ​യ ‘ബ്ലാ​ക്ക് ഗോ​ൾ​ഡ് മ്യൂ​സി​യം’ റി​യാ​ദി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു. ഊ​ർ​ജ മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​നും സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ ബ​ദ്ർ ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​ല്ല​യും ചേ​ർ​ന്ന്​ മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​െൻറ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. മ്യൂ​സി​യം അ​തോ​റി​റ്റി പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​യും ഊ​ർ​ജ മേ​ഖ​ല​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​െൻറ ഫ​ല​മാ​യാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യ​ത്. പെ​ട്രോ​ളി​യ​ത്തി​െൻറ ച​രി​ത്ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും ജീ​വി​ത​ത്തി​െൻറ വി​വി​ധ വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ത് ചെ​ലു​ത്തി​യ വ്യാ​പ​ക​മാ​യ സ്വാ​ധീ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ അ​വ​ലോ​ക​നം ന​ൽ​കാ​ൻ ഈ ​മ്യൂ​സി​യം സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഊ​ർ​ജ മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ണ്ണ​ക്കും ക​ല​ക്കും വേ​ണ്ടി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ലോ​ക​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ സ്ഥി​രം മ്യൂ​സി​യം എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ, ആ​ഗോ​ള സാം​സ്കാ​രി​ക സം​വാ​ദ​ത്തി​ൽ ഇ​ത് ഒ​രു സു​പ്ര​ധാ​ന നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണ് അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഭാ​വി ത​ല​മു​റ​ക​ൾ​ക്കാ​യി പൈ​തൃ​ക​വും സം​സ്കാ​ര​വും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പു​തി​യ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള മ്യൂ​സി​യം അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ശാ​സ്ത്ര-​വ്യ​വ​സാ​യ മ്യൂ​സി​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി, എ​ണ്ണ​യെ മാ​നു​ഷി​ക​വും സാം​സ്കാ​രി​ക​വും ക​ലാ​പ​ര​വു​മാ​യ വീ​ക്ഷ​ണ​കോ​ണി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ബ്ലാ​ക്ക് ഗോ​ൾ​ഡ് മ്യൂ​സി​യം സ​മീ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. 30-ല​ധി​കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 170-ല​ധി​കം പ്ര​മു​ഖ സൗ​ദി, അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ സൃ​ഷ്​​ടി​ച്ച 350-ല​ധി​കം ആ​ധു​നി​ക ക​ലാ​സൃ​ഷ്​​ടി​ക​ളു​ടെ സ്ഥി​രം ശേ​ഖ​രം ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്.

    സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളെ​യും സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളെ​യും ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത​ത്തെ​യും രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ എ​ണ്ണ​യു​ടെ പ​ങ്ക് പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന ക​ലാ ഇ​ൻ​സ്​​റ്റാ​ലേ​ഷ​നു​ക​ൾ, ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫു​ക​ൾ, ച​രി​ത്ര രേ​ഖ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ഇ​വി​ടെ കാ​ണാം. റി​യാ​ദി​ലെ കി​ങ് അ​ബ്ദു​ല്ല പെ​ട്രോ​ളി​യം സ്​​റ്റ​ഡീ​സ് ആ​ൻ​ഡ്​ റി​സ​ർ​ച് സെൻറ​ർ സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ അ​ന്ത​രി​ച്ച വി​ശ്വ​പ്ര​സി​ദ്ധ വാ​സ്തു​ശി​ൽ​പി സ​ഹാ ഹ​ദി​ദ് രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത ഐ​ക്ക​ണി​ക് കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലാ​ണ് മ്യൂ​സി​യം സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ധു​നി​ക ക​ല​യു​ടെ ലെ​ൻ​സി​ലൂ​ടെ ‘ക​റു​ത്ത സ്വ​ർ​ണ’​വു​മാ​യി ഇ​ട​പ​ഴ​കാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ഈ ​മ്യൂ​സി​യം അ​തു​ല്യ​മാ​യ അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Riyadhblack goldinauguratedgulfmuseums
    News Summary - ‘Black Gold Museum’ inaugurated in Riyadh
    Similar News
    Next Story
    X