Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightറി​യാ​ദി​ൽ ബ്ലാ​ക്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 26 July 2026 8:00 AM IST
    Updated On
    date_range 26 July 2026 8:00 AM IST

    റി​യാ​ദി​ൽ ബ്ലാ​ക് ആ​ൻ​ഡ്​ വൈ​റ്റ് സെ​വ​ൻ​സ് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ന്​ തു​ട​ക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ, റി​യാ​ദ് ബ്ലാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്‌​സ്, ദാ​റു​ൽ ബൈ​ദ, സ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് എ​ഫ്.​സി ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ
    റി​യാ​ദി​ൽ ബ്ലാ​ക് ആ​ൻ​ഡ്​ വൈ​റ്റ് സെ​വ​ൻ​സ് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ന്​ തു​ട​ക്കം
    cancel
    camera_alt

    അ​ഖി​ൽ (യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ), 2. ഷി​ബി​ലി (റി​യാ​ദ് ബ്ലാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്‌​സ്), 3. മു​ർ​ഷി​ദ് (എ​ഫ്.​സി ദാ​റു​ൽ ബൈ​ദ), 4. അ​ക്ഷ​യ് (സ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് എ​ഫ്.​സി)

    റി​യാ​ദ്: ലോ​ക​ക​പ്പ് ക​ളി​യാ​ര​വ​ങ്ങ​ൾ പെ​യ്തൊ​ഴി​ഞ്ഞ ഫു​ട്ബാ​ൾ ദി​ന​രാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം ക​ളി​യാ​വേ​ശ​ത്തി​െൻറ സെ​വ​ൻ​സ് പ​തി​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് റി​യാ​ദി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. അ​ൽ ഖ​ർ​ജ് റോ​ഡി​ലെ അ​ൽ ഇ​സ്‌​കാ​ൻ സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ റി​യാ​ദി​ലെ 15 പ്ര​വാ​സി ക്ല​ബ്ബു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന പ്രീ ​ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യാ​യി​രു​ന്നു കി​ക്ക് ഓ​ഫ്.

    ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ന​ഹ്ദ എ​ഫ്.​സി​യെ ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ മൂ​ന്ന്​ ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക്​ കീ​ഴ്​​പ്പെ​ടു​ത്തി യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ എ​ഫ്.​സി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ര​വ​റി​യി​ച്ചു. ര​ണ്ടു ഗോ​ൾ സ്കോ​ർ ചെ​യ്ത അ​ഖി​ൽ ‘മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ചാ’​യി തെ​രെ​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ സോ​ക്ക​ർ ക്ല​ബ്‌ റി​യാ​ദി​നെ ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ ര​ണ്ട്​ ഗോ​ളി​ന്​ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി റി​യാ​ദ് ബ്ലാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്.​സി വി​ജ​യം ക​ണ്ടു. ഷി​ബി​ലി​യാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​ക​ളി​യി​ലെ താ​രം. ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​െൻറ ഔ​പ​ചാ​രി​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം എ.​ബി.​സി കാ​ർ​ഗോ മാ​നേ​ജ​ർ സ​ലിം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഫ്ര​ൻ​ഡി മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്​ ഹെ​ഡ് ലു​ഖ്മാ​ൻ, റി​ഫ ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷ​ക്കീ​ൽ തി​രൂ​ർ​ക്കാ​ട്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​സീ​ബ് പു​ത്ത​ൻ പീ​ടി​ക, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഫൈ​സ​ൽ കൊ​ല്ലം, സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബ​ഷീ​ർ കാ​ര​ന്തൂ​ർ, ബ്ലാ​ക് ആ​ൻ​ഡ് വൈ​റ്റ് എ​ഫ്.​സി ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്​​ദു​ൽ ഹ​ക്കീം, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ കൊ​ടി​ഞ്ഞി (ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം) എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത മൂ​ന്ന് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് അ​ൽ സാ​ദ് എ​ഫ്.​സി​യെ തോ​ൽ​പി​ച്ച് എ​ഫ്.​സി ദാ​റു​ൽ ബൈ​ദ​യും ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു. ര​ണ്ടു ഗോ​ള​ടി​ച്ച മു​ർ​ഷി​ദ് ക​ളി​യി​ലെ കേ​മ​നാ​യി. അ​ൽ മു​റൂ​ജ് യു​നൈ​റ്റ​ഡി​നെ ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ ആ​റ്​ ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക്​ നി​ഷ്പ്ര​ഭ​മാ​ക്കി സ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് എ​ഫ്.​സി​യും ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു. അ​ക്ഷ​യ് മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ച് പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​നാ​യി.

    സൗ​ദി ഫു​ട്ബാ​ൾ റ​ഫ​റി​മാ​രാ​യ അ​ലി അ​ൽ ഖ​ഹ്‌​താ​നി, അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ പാ​ന​ലാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച​ത്. നി​സാ​ർ കു​ന്നും​പു​റം, ന​ജീ​ബ് മാ​റ​ഞ്ചേ​രി, ന​സീ​ഫ് മാ​റ​ഞ്ചേ​രി എ​ന്നി​വ​രാ​യി​രു​ന്നു റ​ഫ​റി പാ​ന​ലി​ലെ മ​റ്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Riyadhfootball tournamnetGulf Update
    News Summary - 'Black and White Sevens' tournament kicks off in Riyadh
    Similar News
    Next Story
    X