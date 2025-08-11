Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 7:16 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 7:16 AM IST

    'ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ​യും തെര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീഷ​ന്റെ​യും ഒ​ത്തു​ക​ളി ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന് ഭീ​ഷ​ണി' - കെ.​എം.​സി.​സി സം​ഘ​ട​ന പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ്

    ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ​യും തെര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീഷ​ന്റെ​യും ഒ​ത്തു​ക​ളി ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന് ഭീ​ഷ​ണി - കെ.​എം.​സി.​സി സം​ഘ​ട​ന പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ്
    ജി​ദ്ദ കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സം​ഘ​ട​ന പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് എം.​സി വ​ട​ക​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു.

    ജി​ദ്ദ: പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം തെ​ളി​വ് സ​ഹി​തം പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും രാ​ജ്യ​ത്തെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ വ്യ​വ​സ്ഥി​തി അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ചാ​ണ് മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​റി​യ​തെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യി​രി​ക്ക​യാ​ണെ​ന്നും കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സം​ഘ​ട​ന പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. രാ​ജ്യം ഇ​ത് വ​രെ ക​ണ്ടി​ല്ലാ​ത്ത വി​ധം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ സ്വ​ജ​ന​പ​ക്ഷ​പാ​ത​ര​മാ​യി ബി.​ജെ.​പി.​ക്ക് വേ​ണ്ടി വോ​ട്ടേ​ഴ്‌​സ് ലി​സ്റ്റി​ൽ കൃ​ത്രി​മം ന​ട​ത്തി​യാ​ണ് വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ ബി.​ജെ.​പി യെ ​വി​ജ​യ​ത്തി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തി​നെ​തി​രെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ശ​ബ്ദ​മു​യ​ര​ണ​മെ​ന്നും സം​ഘ​ട​ന പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ലൂ​ടെ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കെ.​എം.​സി.​സി നേ​തൃ​നി​ര​യെ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 'പ്ര​വാ​സി സൗ​ഹൃ​ദ പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ' എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ ജി​ദ്ദ കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഏ​ക​ദി​ന സം​ഘ​ട​ന പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ക്യാ​മ്പി​ൽ ജി​ദ്ദ​യി​ലെ വി​വി​ധ ജി​ല്ല , ഏ​രി​യ, മ​ണ്ഡ​ലം, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ സം​ഘ​ട​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    പ്ര​മു​ഖ ചി​ന്ത​ക​നും ഗ്ര​ന്ഥ​കാ​ര​നും മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് അം​ഗ​വു​മാ​യ എം.​സി വ​ട​ക​ര പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യാ​ന​ന്ത​ര ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ പി​ന്നാ​ക്ക​ത്തി​ന്റെ മാ​റാ​പ്പ് ഭാ​ണ്ഡം പേ​റി പ​ള്ളി​ക്കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ പ​ടി ക​ട​ക്കാ​ൻ പോ​ലും സാ​ധ്യ​മ​ല്ലാ​തെ അ​പ​ക​ർ​ഷ​ത​യി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ട്ടു പോ​യ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന്റെ മു​മ്പി​ൽ വി​ജ്ഞാ​ന​ത്തി​ന്റെ വാ​തി​ൽ തു​റ​ന്നു കൊ​ടു​ത്ത​ത് മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ അ​രി​മ്പ്ര അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    ര​ണ്ടു സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന സം​ഘ​ട​ന പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ക്യാ​മ്പി​ൽ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ അ​ൻ​വ​ർ മു​ള്ള​മ്പാ​റ 'മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ന്റെ സ്വ​ത്വ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​സ​ക്തി' ഉ​സ്‌​മാ​ൻ താ​മ​ര​ത്ത് 'ഇ​ല​ക്ട്ര​ൽ പൊ​ളി​റ്റി​ക്സും സം​ഘ​ട​ന രീ​തി​ശാ​സ്ത്ര​വും' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ലും ക്ലാ​സു​ക​ൾ എ​ടു​ത്തു.

    സ​ദ​സ്സ്


    നാ​ഷ​ന​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കു​ഞ്ഞി​മോ​ൻ കാ​ക്കി​യ, നി​സാം മ​മ്പാ​ട്, അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ്‌​മാ​ൻ വെ​ള്ളി​മാ​ടു​കു​ന്ന്, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ മു​ണ്ട​ക്കു​ളം, അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ഖ് മാ​സ്റ്റ​ർ, എ.​കെ ബാ​വ, ല​ത്തീ​ഫ് മു​സ്ലി​യാ​ര​ങ്ങാ​ടി, ഇ​സ്ഹാ​ഖ് പൂ​ണ്ടോ​ളി, ശി​ഹാ​ബ് താ​മ​ര​ക്കു​ളം, ഹ​സ്സ​ൻ ബ​ത്തേ​രി, ല​ത്തീ​ഫ് ക​ള​രാ​ന്തി​രി, ഷൗ​ക്ക​ത്ത് ഞാ​റ​ക്കോ​ട​ൻ, സാ​ബി​ൽ മ​മ്പാ​ട്, ഹു​സൈ​ൻ ക​രി​ങ്ക​റ, ഷ​ക്കീ​ർ മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, അ​ഷ്റ​ഫ് താ​ഴെ​ക്കോ​ട്, സി​റാ​ജ് ക​ണ്ണ​വം, ല​ത്തീ​ഫ് വെ​ള്ള​മു​ണ്ട തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​പി മു​സ്‌​ത​ഫ സ്വാ​ഗ​ത​വും നാ​സ​ർ മ​ച്ചി​ങ്ങ​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    നാ​ഷ​ന​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ നാ​സ​ർ വെ​ളി​യ​ങ്കോ​ട്, നാ​സ​ർ എ​ട​വ​ന​ക്കാ​ട് , ന​സീ​ർ വാ​വ​ക്കു​ഞ്ഞു, മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്, മ​ജീ​ദ് പു​ക​യൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. സു​ബൈ​ർ വ​ട്ടോ​ളി പ്ര​മേ​യം

    അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    TAGS:Election CommissionParliamentaryBJPKMCC Organization
    News Summary - 'BJP and Election Commission's collusion is a threat to democracy' - KMCC Organization Parliament
