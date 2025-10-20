Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 2:17 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 2:17 PM IST

    ബി​സ്‌​മി ബ​ഷീ​റി​ന് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി സെൻറ​ർ ജി​ദ്ദ സ്വീ​ക​ര​ണം നൽകി

    ബി​സ്‌​മി ബ​ഷീ​റി​ന് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി സെൻറ​ർ ജി​ദ്ദ സ്വീ​ക​ര​ണം നൽകി
    ബി​സ്‌​മി ബ​ഷീ​റി​ന് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി സെ​ൻറ​ർ ജി​ദ്ദ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    ജി​ദ്ദ: ഉം​റ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​വാ​നെ​ത്തി​യ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി ബി​സ്‌​മി ചാ​രി​റ്റ​ബി​ൾ സെൻറ​ർ സ്ഥാ​പ​ക ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മ​ച്ചി​ങ്ങ​ൽ ബ​ഷീ​റി​ന് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി സെ​ൻ്റ​ർ ജി​ദ്ദ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. ശ​റ​ഫി​യ ല​ക്കി ദ​ർ​ബാ​ർ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി പ്ര​സി​ഡ​ൻ്റ് മൊ​യ്തീ​ൻ കോ​യ ക​ട​വ​ണ്ടി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ വി.​പി ക​ബീ​ർ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    അ​നാ​ഥ​ക​ളെ​യും അ​ഗ​തി​ക​ളെ​യും വി​ധ​വ​ക​ളെ​യും മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ച് സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ​എ​ത്തി​ച്ചു കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന മ​ച്ചി​ങ്ങ​ൽ ബ​ഷീ​ർ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് മാ​തൃ​ക​യാ​ണെ​ന്ന് സ​ലീം മ​ധു​വാ​യി പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. റ​ഷീ​ദ് ചു​ള്ളി​യ​ൻ, ശ​രീ​ഫ് നീ​റാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. റ​ഹ്മ​ത്ത് അ​ലി എ​ര​ഞ്ഞി​ക്ക​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും റ​ഫീ​ഖ് മാ​ങ്കാ​യി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ബീ​ർ തു​റ​ക്ക​ൽ ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി.

    Gulf News soudi news
    News Summary - Bismi Bashir received a warm welcome from the Kondotty Center in Jeddah
