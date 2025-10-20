ബിസ്മി ബഷീറിന് കൊണ്ടോട്ടി സെൻറർ ജിദ്ദ സ്വീകരണം നൽകിtext_fields
ജിദ്ദ: ഉംറ നിർവഹിക്കുവാനെത്തിയ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകൻ കൊണ്ടോട്ടി ബിസ്മി ചാരിറ്റബിൾ സെൻറർ സ്ഥാപക ചെയർമാൻ മച്ചിങ്ങൽ ബഷീറിന് കൊണ്ടോട്ടി സെൻ്റർ ജിദ്ദ സ്വീകരണം നൽകി. ശറഫിയ ലക്കി ദർബാർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി പ്രസിഡൻ്റ് മൊയ്തീൻ കോയ കടവണ്ടിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ വി.പി കബീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
അനാഥകളെയും അഗതികളെയും വിധവകളെയും മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടായി ചേർത്തുപിടിച്ച് സഹായങ്ങൾഎത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മച്ചിങ്ങൽ ബഷീർ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് മാതൃകയാണെന്ന് സലീം മധുവായി പരിചയപ്പെടുത്തി. റഷീദ് ചുള്ളിയൻ, ശരീഫ് നീറാട് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. റഹ്മത്ത് അലി എരഞ്ഞിക്കൽ സ്വാഗതവും റഫീഖ് മാങ്കായി നന്ദിയും പറഞ്ഞു. കബീർ തുറക്കൽ ഖിറാഅത്ത് നടത്തി.
