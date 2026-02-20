ബിസ്സപ്പ് അറേബ്യ മാനേജ്മെന്റ് കൺസൽട്ടൻസി ആസ്ഥാനം ജിദ്ദയിൽtext_fields
ജിദ്ദ: ബിസിനസ് കൺസൽട്ടിങ് സ്ഥാപനമായ ബിസ്സപ്പ് അറേബ്യ മാനേജ്മെന്റ് കൺസൾട്ടൻസി ആസ്ഥാനം ജിദ്ദയിൽആരംഭിച്ചു.
അഞ്ച് വർഷമായി പ്രവാസികൾക്കും വിദേശ കമ്പനികൾക്കും ഇടയിൽ വിശ്വാസ്യതയാർജിച്ച് സേവനം നൽകി വരുന്ന ബിസ്സപ്പ് അറേബ്യയുടെ ഹെഡ് ഒഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ഉപഭോക്താക്കളുടെ സംഗമ വേദിയായി. ജിദ്ദ റുവൈസിലെ സാഗ്സൂഗ് ബിസിനസ് ടവറിലെ രണ്ടാം നിലയിലാണ് ഒഫീസ്.
ചെയർമാൻ അബ്ദുൽ അസീസ് അസീരി, സി.ഇ.ഒ മുഹമ്മദ് സുഹൈൽ, മാനേജിങ് പാർട്ടണർ അസ്ഹർ കാഞ്ഞങ്ങാട്, റീജനൽ മാനേജർ ഷാഹിദ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register