Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightബിസപ് അറേബ്യ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Feb 2026 9:02 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Feb 2026 9:02 PM IST

    ബിസപ് അറേബ്യ മാനേജ്മെൻറ് കൺസൾട്ടൻസി ഹെഡ് ഓഫിസ് ജിദ്ദയിൽ ആരംഭിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ബിസപ് അറേബ്യ മാനേജ്മെൻറ് കൺസൾട്ടൻസി ഹെഡ് ഓഫിസ് ജിദ്ദയിൽ ആരംഭിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ബിസപ് അറേബ്യ മാനേജ്മെൻറ് കൺസൾട്ടൻസി ഹെഡ് ഓഫിസ് ജിദ്ദയിൽ ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

    ജിദ്ദ: പ്രമുഖ ബിസിനസ് കൺസൾട്ടിങ് സ്ഥാപനമായ ബിസപ് അറേബ്യ മാനേജ്മെൻറ് കൺസൾട്ടൻസിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സൗദി അറേബ്യയിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കമ്പനിയുടെ ഹെഡ് ഓഫിസ് ജിദ്ദയിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു.

    വിദേശികൾക്ക് സ്വന്തം ഉടമസ്ഥതയിൽ കമ്പനി ആരംഭിക്കാൻ സഹായം നൽകുന്നതോടൊപ്പം പി.ആർ.ഒ സേവനങ്ങൾ, അക്കൗണ്ടിങ്, ഓഡിറ്റിങ് സേവനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കോർപറേറ്റ് മേഖലയിലെ വിവിധ സേവനങ്ങൾ ബിസപ് കൺസൾട്ടൻസി നൽകിവരുന്നു.

    അഞ്ച് വർഷമായി പ്രവാസികൾക്കും വിദേശ കമ്പനികൾക്കും ഇടയിൽ വിശ്വാസ്യതയാർജിച്ച് സേവനം നൽകി വരുന്ന ബിസപ് അറേബ്യയുടെ ഹെഡ് ഓഫിസ് ഉദ്ഘാടനം ഉപഭോക്താക്കളുടെ സംഗമ വേദിയായി മാറി. ജിദ്ദ റുവൈസിലെ സാഗ്സൂഗ് ബിസിനസ് ടവറിലെ രണ്ടാംനിലയിലാണ് പുതുതായി ആരംഭിച്ച ഓഫിസ്. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ചെയർമാൻ അബ്ദുൽ അസീസ് അസീരി സി.ഇ.ഒ മുഹമ്മദ് സുഹൈൽ, മാനേജിങ് പാർട്ണർ അസ്ഹർ കാഞ്ഞങ്ങാട്, റീജനൽ മാനേജർ ഷാഹിദ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:auditingAccountingconsultancy group
    News Summary - Bisap arabia Management Consultancy opens head office in Jeddah
    Similar News
    Next Story
    X