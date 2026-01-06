Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 2:27 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 2:27 PM IST

    പ്രവാസി കുട്ടികളുടെ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, നെഞ്ചിടിപ്പിൽ രക്ഷിതാക്കൾ

    പ്രവാസി കുട്ടികളുടെ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, നെഞ്ചിടിപ്പിൽ രക്ഷിതാക്കൾ
    വി​ദേ​ശ​ത്ത് ജ​നി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ജ​ന​ന സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് നാ​ട്ടി​ൽ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ക്കു​മോ എ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക പു​ക​യു​ന്നു. നി​ല​വി​ലെ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും നി​യ​മ​പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി ഭാ​വി​യി​ൽ പൗ​ര​ത്വ രേ​ഖ​ക​ൾ​ക്കും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഈ ​സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ മ​തി​യാ​കു​മോ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​മാ​ണ് ഉ​യ​രു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​ക​ളി​ലും കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റു​ക​ളി​ലും നി​ന്ന്​ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ജ​ന​ന സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും, അ​ത​ത് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അം​ഗീ​കൃ​ത വി​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ഇ​തു​വ​രെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക രേ​ഖ​ക​ളാ​യി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്. പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കും സ്കൂ​ൾ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നു​മെ​ല്ലാം ഈ ​രേ​ഖ​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു ഏ​ക ആ​ശ്ര​യം. എ​ന്നാ​ൽ, പൗ​ര​ത്വ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ച​ർ​ച്ച​ക​ളും മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളും സ​ജീ​വ​മാ​യ​തോ​ടെ, ഈ ​രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ ഭാ​വി സു​ര​ക്ഷ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ ആ​ശ​ങ്കാ​കു​ല​രാ​ണ്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ദേ​ശ​ത്ത് ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ പ്ര​ശ്ന​ത്തി​െൻറ വ്യാ​പ്തി വ​ള​രെ വ​ലു​താ​ണ്. മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ൽ മാ​ത്രം നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​ത തേ​ടി അ​ല​യു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഉ​പ​രി​പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​മ്പോ​ൾ രേ​ഖ​ക​ളി​ലെ സാ​ങ്കേ​തി​ക​ത ത​ട​സ്സ​മാ​കു​മോ എ​ന്ന ഭ​യം, ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ രേ​ഖ​ക​ൾ​ക്കും വി​ദേ​ശ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മോ എ​ന്ന അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വം, ഭാ​വി​യി​ൽ പൗ​ര​ത്വം തെ​ളി​യി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​മ്പോ​ൾ എം​ബ​സി സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ മാ​ത്രം മ​തി​യോ എ​ന്ന ഗൗ​ര​വ​ക​ര​മാ​യ സം​ശ​യം എ​ന്നീ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളാ​ണ്​ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പു​തു​താ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്-​ന​ഗ​ര​സ​ഭാ കൗ​ൺ​സി​ലു​ക​ൾ ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​െൻറ ഗൗ​ര​വം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട് സം​സ്ഥാ​ന-​കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. വി​ദേ​ശ​ത്ത് ജ​നി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ജ​ന​ന ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കാ​നും നാ​ട്ടി​ലെ ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​വ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​നു​മു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് പൊ​തു​വാ​യ ആ​വ​ശ്യം. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​രു​ക​ൾ എ​ത്ര​യും വേ​ഗം വ്യ​ക്ത​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​മെ​ന്ന് ന​മു​ക്ക് പ്ര​ത്യാ​ശി​ക്കാം.

    TAGS:newsChildrenParentsBirth Certificates
    News Summary - Birth certificates of expatriate children, parents in shock
