Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 9:29 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 9:29 AM IST

    ബയോസ് സ്റ്റുഡൻറ്സ് സയൻസ് ക്ലബ് നിലവിൽവന്നു

    ബയോസ് സ്റ്റുഡൻറ്സ് സയൻസ് ക്ലബ് നിലവിൽവന്നു
    ബ​യോ​സ് സ്​​റ്റു​ഡ​ൻ​റ്​​സ് സ​യ​ൻ​സ് ക്ല​ബി​െൻറ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ സാ​ജി​ദ്

    ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    ദ​മ്മാം: ശാ​സ്ത്രീ​യാ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ച​ല​നാ​ത്മ​ക സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യം​വെ​ച്ച് ബ​യോ​സ് സ്​​റ്റു​ഡ​ൻ​റ്​​സ് സ​യ​ൻ​സ് ക്ല​ബ് രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു. ദ​മ്മാ​മി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടേ​യും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടേ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങ് മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ സാ​ജി​ദ് ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​പ്പു​റ​ത്ത് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന അ​റി​വു​ക​ളാ​ണ് വി​ശാ​ല​മാ​യ കാ​​ഴ്​​ച​പ്പാ​ടു​ക​ളു​ള്ള പൗ​ര​നെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ത്വ​മു​ള്ള​വ​രാ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ മാ​റ്റു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഓ​രോ കു​ട്ടി​യി​ലു​മു​ള്ള അ​ന്ത​ർ​ലീ​ന​മാ​യ ക​ഴി​വു​ക​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ ദി​ശാ​ബോ​ധം ന​ൽ​കി ധാ​ർ​മി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യി ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​തം ചി​ട്ട​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ശാ​സ്ത്രീ​യ അ​റി​വി​െൻറ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി ചി​ന്തോ​ദ്ദീ​പ​ക​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നും ഉ​ത​കു​ന്ന ഗ​വേ​ഷ​ണോ​ന്മു​ഖ​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് ബ​യോ​സ്. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന സെ​ഷ​നി​ൽ ‘ഭാ​വി അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ, അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഷാ​ഫി ചി​റ്റ​ത്തു​പാ​റ സം​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. പി. ​മു​നീ​ർ ബ​യോ​സ് സി​ല​ബ​സ് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ശ​ബീ​ർ വെ​ള്ളാ​ട​ത്ത്, നൗ​ഷാ​ദ് കു​നി​യി​ൽ, യൂ​സു​ഫ് കൊ​ടി​ഞ്ഞി, പി.​എ​ച്ച്. സ​മീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി സം​വ​ദി​ച്ചു.

