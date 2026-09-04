Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    സൗദിയിൽ ബിനാമി ഇടപാടുകൾ: ആഗസ്​റ്റിൽ 239 സംശയകരമായ കേസുകൾ കൂടി കണ്ടെത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    news
    cancel

    റിയാദ്: ബിനാമി ഇടപാടുകൾ തടയുന്നതിനുള്ള ദേശീയ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഇക്കഴിഞ്ഞ ആഗസ്​റ്റിൽ സൗദി അറേബ്യയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ആകെ 5,161 പരിശോധനകൾ നടത്തിയതായി ദേശീയ ബിനാമി വിരുദ്ധ പ്രോഗ്രാം വ്യക്തമാക്കി. ഇതിൽ ബിനാമി ഇടപാടുകളെന്ന് സംശയിക്കുന്നതി​െൻറ സൂചകങ്ങളുടെയും അടയാളങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ 239 കേസുകൾ കൂടി അധികൃതർ പിടികൂടി.

    നിയമലംഘകരെ കൂടുതൽ പരിശോധനകൾക്കും അവർക്കെതിരെ കർശന ശിക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിയമങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക, ബിനാമി വിരുദ്ധ സംവിധാനത്തി​െൻറ പരിധിയിൽ വരുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളും നിയമലംഘനങ്ങളും ഫലപ്രദമായി തടയുക എന്നിവയാണ് ഈ പരിശോധനകളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

    കർഷകരുടെയും റോസാപ്പൂക്കളുടെയും ചില്ലറ വിൽപ്പന നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ, ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ഏജൻസികൾ, റസ്​റ്റാറൻറുകൾ, ഈന്തപ്പഴത്തി​െൻറ ചില്ലറ വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങൾ, ചെടി നഴ്സറികൾ, സ്ത്രീകളുടെ അബായകളുടെ ചില്ലറ വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിൽപ്പെട്ട നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പരിശോധനകൾ നടത്തിയതായി ബിനാമി വിരുദ്ധ ദേശീയ പ്രോഗ്രാം അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Binami transactions in Saudi Arabia: 239 more suspicious cases detected in August
    Next Story
    X