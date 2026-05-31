    date_range 31 May 2026 8:56 AM IST
    date_range 31 May 2026 8:56 AM IST

    ബി​ജു പി. ​നീ​ലീ​ശ്വ​ര​ത്തി​െൻറ ‘മ​ണ​ൽ​ത്ത​ട്ട്’ പു​സ്ത​ക​ പ്ര​കാ​ശ​നം ജൂ​ൺ നാ​ലി​ന് ദ​മ്മാ​മി​ൽ

    മ​ണ​ൽ​ത്ത​ട്ട്: ഒ​രു അ​റേ​ബ്യ​ൻ നാ​ട​ക​വ​ണ്ടി​യു​ടെ

    യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ

    ജു​ബൈ​ൽ: പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ സ​ജീ​വ നാ​ട​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ ബി​ജു പി. ​നീ​ലീ​ശ്വ​ര​ത്തി​െൻറ ‘മ​ണ​ൽ​ത്ത​ട്ട്: ഒ​രു അ​റേ​ബ്യ​ൻ നാ​ട​ക​വ​ണ്ടി​യു​ടെ യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ’ എ​ന്ന പു​സ്ത​കം പ്ര​കാ​ശ​ന​ത്തി​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു. ജൂ​ൺ നാ​ലി​ന് വൈ​കി​ട്ട് ദ​മ്മാം റോ​സ് റ​സ്​​റ്റാ​റ​ൻ​റ്​ ഹാ​ളി​ൽ സൗ​ദി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടെ ‘ഡെ​സ്​​റ്റി​നി ബു​ക്സ്’ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്ന ഈ ​കൃ​തി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യും.

    ത​െൻറ പി​താ​വ് പൗ​ലോ കു​ഞ്ഞി​യു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ ദ​മ്മാം നാ​ട​ക​വേ​ദി​യി​ലെ അ​ന്ത​രി​ച്ച ന​ട​ൻ ജോ​ബി ടി. ​ജോ​ർ​ജി​നെ​യും ആ​ദ​ര​വോ​ടെ ഓ​ർ​ക്കു​ന്നു. ക​രി​വെ​ള്ളൂ​ർ മു​ര​ളി, സൂ​ര്യ കൃ​ഷ്ണ​മൂ​ർ​ത്തി, സാ​ജി​ദ് ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ, മ​ൻ​സൂ​ർ പ​ള്ളൂ​ർ, മു​ഹാ​ദ് വെ​മ്പാ​യം, ഹേ​മ​ന്ത് കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ കു​റി​പ്പു​ക​ൾ ഇ​തി​ലു​ണ്ട്.

    1971ൽ ​മ​ല​യാ​റ്റൂ​രി​ന​ടു​ത്ത നീ​ലീ​ശ്വ​ര​ത്ത് പൗ​ലോ കു​ഞ്ഞ് - ആ​നീ​സ് പോ​ൾ ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​നാ​യി ജ​നി​ച്ച ബി​ജു, ആ​ലു​വ​യി​ലും ഫി​ലി​പ്പൈ​ൻ​സി​ലും വൈ​ദീ​ക പ​ഠ​നം (ഫി​ലോ​സ​ഫി​യും തി​യോ​ളോ​ജി​യും) ന​ട​ത്തി​യ ശേ​ഷം അ​ത് ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി. 1997-ൽ ​പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​തം ആ​രം​ഭി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​പ്പോ​ൾ ജു​ബൈ​ലി​ലെ സാ​ബി​ക്കി​ൽ സീ​നി​യ​ർ പ്ലാ​ന​റാ​ണ്. ഭാ​ര്യ രാ​ജി കു​ര്യ​നും മ​ക്ക​ളാ​യ സ്​​റ്റി​വ​ൻ​സ്, സെ​റാ, സാ​വി​യോ എ​ന്നി​വ​രു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് കു​ടും​ബം. നാ​ട്ടി​ലും പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ലു​മാ​യി 20-ഓ​ളം അ​മ​ച്വ​ർ നാ​ട​ക​ങ്ങ​ളും പ​ത്തോ​ളം പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ നാ​ട​ക​ങ്ങ​ളും അ​ദ്ദേ​ഹം ര​ചി​ക്കു​ക​യും സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    2013-ൽ ​മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ആ​ദ്യ​മാ​യി പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ നാ​ട​കം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് 'ദ​മ്മാം നാ​ട​ക​വേ​ദി' സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും പി​ന്നീ​ട് 'ജു​ബൈ​ൽ നാ​ട​ക​വേ​ദി' രൂ​പീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ‘ക​ടു​വ’, ‘വേ​ഷം’, ‘ഇ​ര​യും വേ​ട്ട​ക്കാ​ര​നും’, ‘അ​വ​ന​വ​ൻ തു​രു​ത്ത്’, 'ഇ​തി​ഹാ​സം' എ​ന്നീ നാ​ട​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ പി​ന്നാ​മ്പു​റ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളും, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ട്രാ​ൻ​സ്ജെ​ൻ​ഡ​ർ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി​ക്ക് വേ​ണ്ടി ര​ചി​ച്ച 'ശി​ഖ​ണ്ഡി​നി' എ​ന്ന നാ​ട​കം തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, ദ​മ്മാം, ഒ​മാ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ പ്ര​ശ​സ്ത അ​റ​ബ് ക​വി അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മു​ല്ല ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളും ജി​ദ്ദ​യി​ലെ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട ജീ​വി​ത​വും പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്നു.

    ജൂ​ൺ നാ​ലി​ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സൗ​ദി ഫി​ലിം ഫെ​സ്​​റ്റി​വ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മു​ല്ല മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി സ​ബീ​ന എം. ​സാ​ലി, ത​ട്ട​കം റി​യാ​ദ്​ സ്ഥാ​പ​ക പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും ന​ട​നു​മാ​യ പ്ര​മോ​ദ് കോ​ഴി​ക്കോ​ടി​ന് പു​സ്ത​കം ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും.

    TAGS: books, Dammam, released, gulf
    News Summary - Biju P. Neelishwara's book 'Manalthattu' to be released in Dammam on June 4
