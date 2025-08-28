Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    28 Aug 2025 7:33 AM IST
    28 Aug 2025 7:33 AM IST

    ബീ​ഹാ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ജു​ബൈ​ലി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യി

    ബീ​ഹാ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ജു​ബൈ​ലി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യി
    ജു​ബൈ​ൽ: ബീ​ഹാ​ർ സി​വാ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി ആ​മി​ർ ഹം​സ (56) ജു​ബൈ​ലി​ൽ മ​രി​ച്ചു. വീ​ട്ടി​ൽ വെ​ച്ച് നെ​ഞ്ചു​വേ​ദ​ന അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ക​യും മ​ര​ണ​പ്പെ​ടു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ജു​ബൈ​ലി​ലെ ഒ​രു ക​മ്പ​നി​യി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്നു. പി​താ​വ്: ശം​സു​ദ്ധീ​ൻ, മാ​താ​വ്: ബി​ൻ​തു​ൽ ന​സ​ഹ, ഭാ​ര്യ: ജ​ഹ ആ​ര, മ​ക്ക​ൾ: ഫ​ല​ഖ്, ഉ​മൈ​ർ, വ​ഖാ​ർ, ഉ​സ്‌​മ. മൃ​ത​ദേ​ഹം ജു​ബൈ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​മെ​ന്ന് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ജു​ബൈ​ൽ ജ​ന​സേ​വ​ന വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​റും ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സ്സി ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി വി​ഭാ​ഗം വ​ള​ന്റി​യ​റു​മാ​യ സ​ലീം ആ​ല​പ്പു​ഴ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Girl in a jacket

