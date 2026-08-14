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    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightതബൂക്കിൽ മരിച്ച...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 14 Aug 2026 7:22 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2026 7:22 AM IST

    തബൂക്കിൽ മരിച്ച ഉത്തർപ്രദേശ്, ബിഹാർ സ്വദേശികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിച്ചു

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    തബൂക്കിൽ മരിച്ച ഉത്തർപ്രദേശ്, ബിഹാർ സ്വദേശികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിച്ചു
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    മ​സ്ഹ​ർ ഹു​സൈ​ൻ, ഗു​ഡ്ഡു മ​ഞ്ചി

    ത​ബൂ​ക്ക്: സൗ​ദി വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ത​ബൂ​ക്കി​ൽ മ​രി​ച്ച ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശ്, ബി​ഹാ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ച് സം​സ്ക​രി​ച്ചു.

    ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് മ​രി​ച്ച ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശ് റെ​യ്ബ​റേ​ലി സ്വ​ദേ​ശി മ​സ്ഹാ​ർ ഹു​സൈ​ൻ (41), ഉ​മ്മു​ൽ ഉ​ജ്ജി​ൽ വൈ​ദ്യു​താ​ഘാ​ത​മേ​റ്റ് മ​രി​ച്ച ബി​ഹാ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ഗു​ഡ്ഡു മ​ഞ്ചി (37) എ​ന്നി​വ​രു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ളാ​ണ് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ച​ത്.

    സി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ ത​ബൂ​ക്ക് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ സി​റാ​ജ് എ​റ​ണാ​കു​ളം, ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ പു​ള്ളാ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​രും ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. അ​സ്ഹ​ർ ഹു​സൈ​നാ​ണ്​ മ​സ്ഹ​ർ ഹു​സൈ​െൻറ പി​താ​വ്.

    മാ​താ​വ്: മെ​ഹ്സാ​ബീ​വി. ഭാ​ര്യ: സ​ഫീ​ന ഖാ​ത്തൂ​ൺ. മ​ക്ക​ൾ: അ​ക്സ​ർ ഹു​സൈ​ൻ, അ​ക്ഷ ഹു​സൈ​ൻ. സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ: അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ ഹു​സൈ​ൻ, ശ​രീ​ൻ, ഫ​ർ​ഹീ​ൻ, അം​രീ​ൻ.

    ഹേ​വ​ന്തി ദേ​വി​യാ​ണ് ഗു​ഡ്ഡു മ​ഞ്ചി​യു​ടെ ഭാ​ര്യ. മ​ക​ൾ: സോ​ണി കു​മാ​രി. മ​ക്ക​ൾ: സോ​നു കു​മാ​ർ, അ​ഭി​നാ​ഷ് കു​മാ​ർ.

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    TAGS:BihartabukSaudi ArabiaUttar Pradesh
    News Summary - Bihar nationals killed in Tabuk brought back home
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