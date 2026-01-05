Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightബെ​സ്​​റ്റ്​ വേ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 5 Jan 2026 7:52 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Jan 2026 7:52 AM IST

    ബെ​സ്​​റ്റ്​ വേ ​പു​തു​വ​ർ​ഷ ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    ബെ​സ്​​റ്റ്​ വേ ​പു​തു​വ​ർ​ഷ ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
    cancel
    camera_alt

    ബെ​സ്​​റ്റ്​ വേ ​ബീ​ഷ യൂ​നി​റ്റ്​ പു​തു​വ​ർ​ഷ ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്​​ത​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article


    ബീഷ: ബെ​സ്​​റ്റ്​ വേ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി ബി​ഷ യൂ​നി​റ്റി​​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പു​തു​വ​ർ​ഷ ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഗ​മ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷാ​ജി ഭ​ര​ത​ന്നൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഈ​ശോ കു​ര്യ​ന്‍ പ​ള്ളി​പ്പ​ടി​യി​ൽ പു​തു​വ​ർ​ഷ ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    മു​ബ​ഷി​ർ മ​ല​പ്പു​റം ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. നൗ​ഫ​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ, നൗ​ഷാ​ദ് പാ​രി​പ്പ​ള്ളി, അ​ർ​ഷാ​ദ് കൊ​ല്ലം, ല​ത്തീ​ഫ്, മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് ഫൈ​സ​ൽ, പാ​ല​ക്കാ​ട് അ​ന​സ്, ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, ഫൈ​സ​ൽ കൊ​ല്ലം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Best Way New Year's Calendar Released
    Similar News
    Next Story
    X