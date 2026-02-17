Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസ​ഫ മ​ക്ക...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 17 Feb 2026 12:56 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Feb 2026 12:56 PM IST

    സ​ഫ മ​ക്ക പോ​ളി​ക്ലി​നി​ക് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് ബെ​ന്നി ബ​ഹ​നാ​ൻ എം.​പി

    text_fields
    bookmark_border
    സ​ഫ മ​ക്ക പോ​ളി​ക്ലി​നി​ക് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് ബെ​ന്നി ബ​ഹ​നാ​ൻ എം.​പി
    cancel
    camera_alt

    ബെ​ന്നി ബ​ഹ​നാ​ൻ എം.​പി​ക്ക്​ റി​യാ​ദ് ബ​ത്ഹ​യി​ലെ സ​ഫ മ​ക്ക പോ​ളി​ക്ലി​നി​ക്കി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: യു.​ഡി.​എ​ഫ് മു​ൻ ക​ൺ​വീ​ന​റും ലോ​ക്സ​ഭാം​ഗ​വു​മാ​യ ബെ​ന്നി ബ​ഹ​നാ​ൻ എം.​പി റി​യാ​ദ് ബ​ത്ഹ​യി​ലെ സ​ഫ മ​ക്ക പോ​ളി​ക്ലി​നി​ക്ക് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ക്ലി​നി​ക്കി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

    ഒ​രു ആ​രോ​ഗ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​െൻറ യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ വി​ജ​യം അ​വി​ടെ ന​ൽ​കു​ന്ന മ​രു​ന്നു​ക​ളേ​ക്കാ​ൾ ഉ​പ​രി​യാ​യി, രോ​ഗി​ക​ളോ​ട് കാ​ണി​ക്കു​ന്ന സ്നേ​ഹ​ത്തി​ലും ക​രു​ത​ലി​ത്തി​ലു​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന വി​ശു​ദ്ധ റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി പു​ണ്യ​ഭൂ​മി​യി​ലെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ലു​ള്ള സ​ന്തോ​ഷം അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും അ​ദ്ദേ​ഹം മു​ൻ​കൂ​ട്ടി റ​മ​ദാ​ൻ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. സ​ഫ മ​ക്ക മാ​നേ​ജ്‌​മെൻറ്​ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. മ​ഹ​ൽ അ​ൽ അ​സീ​രി ബൊ​ക്കെ ന​ൽ​കി. ബ​ഷീ​ർ ഫൈ​സി സ്വാ​ഗ​ത​വും മു​മ്മ​ദ​ലി മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഷ​ബീ​ർ കാ​സ​ർ​കോ​ട്, കു​ഞ്ഞി കാ​സ​ർ​കോ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട്, ഇ​ല്യാ​സ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ഫൈ​സി, ഷ​ബീ​ർ, സു​ബൈ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ്, റോ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Benny Behanan MPSafaPolyclinic
    News Summary - Benny Behanan MP visits Safa Mecca Polyclinic
    Similar News
    Next Story
    X