Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_right'അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 10:17 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 10:17 AM IST

    'അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ അ​സ്തിത്വ​ത്തി​നാ​യി സം​ഘ​ശ​ക്തി​യാ​വു​ക' - എം.​സി വ​ട​ക​ര

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ അ​സ്തിത്വ​ത്തി​നാ​യി സം​ഘ​ശ​ക്തി​യാ​വു​ക - എം.​സി വ​ട​ക​ര
    cancel
    camera_alt

    കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​രം എം,സി വ​ട​ക​ര​ക്ക് ടി.​കെ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹി​മാ​ൻ ന​ൽ​കു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: അ​ധി​കാ​ര രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന​പ്പു​റം അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ അ​സ്തിത്വം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് വേ​ണ്ടി​യാ​വ​ണം മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗി​ന്റെ​യും പോ​ഷ​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ്രാ​മു​ഖ്യം ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തെ​ന്ന് മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ടേറി​യ​റ്റ് അം​ഗ​വും, പ്ര​മു​ഖ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും, ചി​ന്ത​ക​നു​മാ​യ എം. ​സി. വ​ട​ക​ര പ​റ​ഞ്ഞു. ഹൃ​സ്വ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് ജി​ദ്ദ​യി​ലെ​ത്തി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം ജി​ദ്ദ കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വീ​ക​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. രാ​ജ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ച നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി അ​ഭി​മാ​ന​ത്തോ​ടെ ജീ​വി​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കാ​ര​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും സം​ഘ​ശ​ക്തി​യാ​യി നി​ല​കൊ​ണ്ട് മു​ന്നേ​റാ​ൻ ന​മു​ക്ക് ക​ഴി​യേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ട്ര​ഷ​റ​ർ വി.​പി അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹി​മാ​ൻ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ആ​ക്റ്റി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ടി.​കെ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹി​മാ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​രം ച​ട​ങ്ങി​ൽ എം.​സി വ​ട​ക​ര​ക്ക് കൈ​മാ​റി. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ല​ത്തീ​ഫ് ക​ള​രാ​ന്തി​രി, ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സു​ബൈ​ർ വാ​ണി​മേ​ൽ, ഷാ​ഫി പു​ത്തൂ​ർ, ഷ​ബീ​ർ അ​ലി, സാ​ലി​ഹ് പൊ​യി​ൽ തൊ​ടി, നി​സാ​ർ മ​ട​വൂ​ർ, ബ​ഷീ​ർ കീ​ഴി​ല്ല​ത്ത്, വി​വി​ധ മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സാ​ലി​ഹ് ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. ജി​ല്ല ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​സ്സ​ൻ കോ​യ പെ​രു​മ​ണ്ണ സ്വാ​ഗ​ത​വും, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഒ.​പി അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:VadakaraSaudi Newsgulf news malayalam
    News Summary - 'Become a force for a proud existence' - M.C. Vadakara
    Similar News
    Next Story
    X