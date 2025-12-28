Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightമൂ​ല്യബോ​ധ​മു​ള്ള...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 7:17 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 7:18 AM IST

    മൂ​ല്യബോ​ധ​മു​ള്ള ഭാ​വി ത​ല​മു​റ​ക്കാ​യി ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്കു​ക -നൂ​റു​ദ്ദീ​ൻ സ്വ​ലാ​ഹി

    text_fields
    bookmark_border
    മൂ​ല്യബോ​ധ​മു​ള്ള ഭാ​വി ത​ല​മു​റ​ക്കാ​യി ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്കു​ക -നൂ​റു​ദ്ദീ​ൻ സ്വ​ലാ​ഹി
    cancel
    camera_alt

    ടീ​ൻ​സ് മീ​റ്റി​ൽ നൂ​റു​ദ്ദീ​ൻ സ്വ​ലാ​ഹി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു.

    Listen to this Article

    ജു​ബൈ​ൽ: ക​ലാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള ല​ഹ​രി​യു​ടെ ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റം മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ഭ​വി​ഷ്യ​ത്തു​ക​ളെ കു​റി​ച്ചും, സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ വ​ഴി വ​രാ​വു​ന്ന തി​ൻ​മ​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും കൗ​മാ​ര​ക്കാ​ർ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നൂ​റു​ദ്ദീ​ൻ സ്വ​ലാ​ഹി മ​ദീ​ന ഉ​ദ്ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു.

    ജു​ബൈ​ൽ ദ​അ​വ സെ​ൻ്റ​റി​നു കീ​ഴി​ൽ ജ​നു​വ​രി 30-ാം തീ​യ​തി ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ഫാ​മി​ലി കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ന്റെ പ്ര​ചാ​ര​ണാ​ർ​ത്ഥം ജു​ബൈ​ലി​ലെ ടീ​നേ​ജ് വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​നി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ടീ​ൻ​സ് മീ​റ്റി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ലി​ബ​റ​ൽ സം​സ്കാ​ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും കൗ​മാ​ര​ക്കാ​ർ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട സാ​മൂ​ഹി​ക​വും സാം​സ്കാ​രി​ക​വും മ​ത​പ​ര​വു​മാ​യ അ​തി​ർ വ​ര​മ്പു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ണ​ർ​ത്തി.

    കൗ​മാ​ര​ക്കാ​ർ നേ​രി​ടു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും അ​വ​ക്കു​ള്ള പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന പ​ഠ​നാ​ർ​ഹ​മാ​യ നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യും മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളോ​ടു​ള്ള പെ​രു​മാ​റ്റ മ​ര്യാ​ദ​ക​ളെ കു​റി​ച്ച് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു കൊ​ണ്ട് വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളു​മാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം സം​വ​ദി​ച്ചു. ജു​ബൈ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെൻറ​ർ സ്റ്റു​ഡ​ൻ​സ് വി​ങ്ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി നു​സൈ​ർ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, ഹാ​മി കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Be vigilant for a future generation with a sense of values ​​- Nuruddin Salahi
    Similar News
    Next Story
    X