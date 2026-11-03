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    അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ കോ​ർ​ണി​ഷി​ൽ ‘ബേ​ഫ്ര​ണ്ട്’​പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി

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    വി​നോ​ദം, ടൂ​റി​സം, അ​തി​ഥി​സേ​വ​നം, സ​മു​ദ്ര​വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കും
    അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ കോ​ർ​ണി​ഷി​ൽ ‘ബേ​ഫ്ര​ണ്ട്’​പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി
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    അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ ‘ബേ​ഫ്ര​ണ്ട്’​പ​ദ്ധ​തി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ അ​മീ​ർ സ​ഊ​ദ് ബി​ൻ നാ​ഇ​ഫ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    അ​ൽ ഖേ​ബാ​ർ: അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ കോ​ർ​ണി​ഷി​ലെ ‘ബേ​ഫ്ര​ണ്ട്’​പ​ദ്ധ​തി കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യാ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ അ​മീ​ർ സ​ഊ​ദ് ബി​ൻ നാ​ഇ​ഫ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളെ ജ​ന സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​ക്കാ​നും ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നും പൊ​തു ഇ​ട​ങ്ങ​ളെ താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന അ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​ക്കി മാ​റ്റാ​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഇ​ത്.

    കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യു​ടെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ൾ​ക്കും അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് തീ​ര​ത്തു​ള്ള അ​തി​ന്റെ ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യ സ്ഥാ​ന​ത്തി​നും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​ക്ക് ക​രു​ത്തേ​കു​മെ​ന്നും ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും ഗ​വ​ർ​ണ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ​‘വി​നോ​ദം, ടൂ​റി​സം, അ​തി​ഥി​സേ​വ​നം, സ​മു​ദ്ര​വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു​ള്ള ബേ ​ഫ്ര​ണ്ട്’​പ​ദ്ധ​തി വാ​ട്ട​ർ​ഫ്ര​ണ്ടി​ന്റെ ആ​ക​ർ​ഷ​ണീ​യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യാ മേ​യ​ർ ഫ​ഹ​ദ് അ​ൽ​ജു​ബൈ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​നും താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ​യും പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്കൊ​ത്തു​യ​രു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കാ​നും മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ൽ​മു​ഹൈ​ദി​ബ് ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള​തും കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യാ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി, ടൂ​റി​സം ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് ഫ​ണ്ട് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ അ​ജ്ദാ​ൻ റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് ക​മ്പ​നി വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച​തു​മാ​യ ‘ബേ ​ഫ്ര​ണ്ട്’​അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് തീ​ര​ത്ത് ഒ​രു കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ൽ വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന പു​തി​യൊ​രു വാ​ട്ട​ർ​ഫ്ര​ണ്ട് കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ൽ മു​ഹൈ​ദി​ബ് ഗ്രൂ​പ്പ് സി.​ഇ.​ഒ ഇ​സ്സാം അ​ൽ​മു​ഹൈ​ദി​ബ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​ദ്ധ​തി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​തി​ന് കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യാ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്ക് ന​ന്ദി​യും ക​ട​പ്പാ​ടും അ​റി​യി​ച്ചു. ക​ട​ലി​ലേ​ക്ക് അ​ഭി​മു​ഖ​മാ​യു​ള്ള റെ​സ്റ്റോ​റ​ന്റു​ക​ളും ക​ഫേ​ക​ളും, മ​ണ​ൽ​ത്തീ​രം, കാ​ൽ​ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ൾ, തു​റ​സ്സാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ, വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന വി​നോ​ദ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യ​ട​ങ്ങു​ന്ന നാ​ല് മേ​ഖ​ല​ക​ൾ ഈ ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - Bayfront Project Launched at Al Khobar Corniche
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