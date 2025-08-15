Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 10:34 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 10:34 AM IST

    'ജി​ദ്ദ​യി​ലെ മാ​ലി​ദ്വീ​പ്'; സ്ഫ​ടി​കംപോ​ലെ തെ​ളി​ഞ്ഞ വെ​ള്ള​ത്താ​ൽ ചു​റ്റ​പ്പെ​ട്ട ബ​യാ​ദ ദ്വീ​പ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്നു

    വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യ സ​മു​ദ്ര​ജീ​വി​ക​ൾ​ക്കും പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റു​ക​ൾ​ക്കും ദ്വീ​പ് ഏ​റെ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​ണ്
    bayada island
    ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ലെ ബ​യാ​ദ ദ്വീ​പി​ന്റെ വി​വി​ധ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ

    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ തീ​ര​ദേ​ശ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ലെ ജി​ദ്ദ തീ​ര​ത്ത് സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന, 'ജി​ദ്ദ​യി​ലെ മാ​ലി​ദ്വീ​പ്' എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ബ​യാ​ദ ദ്വീ​പ്. അ​തു​ല്യ​മാ​യ പ്ര​കൃ​തി സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും സ​മു​ദ്ര പ​രി​സ്ഥി​തി​യി​ലൂ​ടെ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക അ​നു​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സു​സ്ഥി​ര ടൂ​റി​സ​ത്തി​ന്റെ ജീ​വ​സു​റ്റ മാ​തൃ​ക​യാ​ണ് ഈ ​ദ്വീ​പ്. പൂ​ർ​ണ​മാ​യും വെ​ള്ള​ത്താ​ൽ ചു​റ്റ​പ്പെ​ട്ട്, എ​ന്നാ​ൽ ക​ര​യും സ​സ്യ​ജാ​ല​ങ്ങ​ളു​മൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​തെ ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ന്റെ ഹൃ​ദ​യ​ഭാ​ഗ​ത്ത് പൊ​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യി തോ​ന്നു​ന്ന ഒ​രു ദ്വീ​പാ​ണി​ത്.

    സ്ഫ​ടി​കം പോ​ലെ തെ​ളി​ഞ്ഞ ഉ​ൾ​ക്ക​ട​ലി​ലെ ട​ർ​ക്കോ​യ്സ് ജ​ലം, മൃ​ദു​വാ​യ വെ​ളു​ത്ത മ​ണ​ൽ, അ​പൂ​ർ​വ പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ൽ ക​ൺ​കു​ളി​ർ​ക്കു​ന്ന കാ​ഴ്ച്ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ഒ​രു പ​നോ​ര​മി​ക് അ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കു​ന്നു. ശാ​ന്ത​വും തെ​ളി​ഞ്ഞ​തു​മാ​യ വെ​ള്ള​ത്തി​നും വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യ സ​മു​ദ്ര​ജീ​വി​ക​ൾ​ക്കും ഈ ​ദ്വീ​പ് ഏ​റെ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​ണ്.ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ലെ ഡൈ​വിം​ഗ്, മ​റൈ​ൻ ആ​ക്ടി​വി​റ്റി സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഈ ​ദ്വീ​പി​ലേ​ക്ക് ജി​ദ്ദ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ബോ​ട്ടി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 40 മി​നി​റ്റ് യാ​ത്ര ചെ​യ്താ​ൽ എ​ത്താം. 700 മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ൽ വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന ദ്വീ​പി​ൽ ശ​രാ​ശ​രി നാ​ലു മീ​റ്റ​ർ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ വെ​ള്ള​മു​ണ്ട്. ഡൈ​വിം​ഗ്, നീ​ന്ത​ൽ, ക​യാ​ക്കിം​ഗ്, വാ​ട്ട​ർ സ്ക​യിം​ഗ്, ബോ​ട്ട് ഉ​ല്ലാ​സ​യാ​ത്ര​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് ഏ​റെ അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ ഇ​ട​മാ​ണി​ത്. ബ​യാ​ദ​യി​ലെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ സ​മു​ദ്ര ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ​വും ഊ​ർ​ജ​സ്വ​ല​മാ​യ പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റു​ക​ളും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ ഒ​രു ദൃ​ശ്യാ​നു​ഭ​വം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു. മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്ക് ദ്വീ​പി​ന്റെ ശു​ദ്ധ​ജ​ല​ത്തി​ൽ സ​വി​ശേ​ഷ അ​നു​ഭ​വം ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നും ക​ഴി​യും.

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ഇ​ഷ്ട സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട് ഈ ​ദ്വീ​പ്. സൗ​ദി ചെ​ങ്ക​ട​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും തീ​ര​ദേ​ശ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തി​നാ​യു​ള്ള വ്യ​ക്ത​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ദ്വീ​പി​ന്റെ ജ​ന​പ്രീ​തി​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യി.സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സേ​വ​ന ദാ​താ​ക്ക​ളും പ്രാ​ദേ​ശി​ക സം​രം​ഭ​ക​രും ദ്വീ​പി​ലെ ടൂ​റി​സം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സ​ജീ​വ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു. പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സീ​സ​ന​ൽ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന സ​മു​ദ്ര സാ​ഹ​സി​ക​ത​ക​ളും വി​നോ​ദ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും സൗ​ദി ചെ​ങ്ക​ട​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു.

    ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ന്റെ അ​തു​ല്യ​മാ​യ പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക​വും പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത​മാ​യ പൈ​തൃ​ക​വും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ഈ ​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ബ​ന്ധ​ത്തെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. സ​മു​ദ്ര ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റു​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​കൃ​തി​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​സ്ഥി​ര ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തോ​ടെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യാ​ൻ ദ്വീ​പി​നെ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് ബ​യാ​ദ ദ്വീ​പ്.

