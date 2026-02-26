Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 26 Feb 2026 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Feb 2026 7:00 AM IST

    ‘ബ​സ്ത ഖൈ​ർ സൗ​ദി 2026’; ഓ​രോ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ലും 350 വി​ൽ​പ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ

    തെ​രു​വു​ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കാ​നും ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കാ​നും പ​ദ്ധ​തി
    ‘ബ​സ്ത ഖൈ​ർ സൗ​ദി 2026’; ഓ​രോ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ലും 350 വി​ൽ​പ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ
    സൗ​ദി​യി​ലെ വി​വി​ധ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ച്ച തെ​രു​വു​വി​ൽ​പ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ ന​ഗ​ര​സ​ഭ-​ഭ​വ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം ‘ബ​സ്ത ഖൈ​ർ സൗ​ദി 2026’ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തി​ൽ ഓ​രോ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ളി​ലും 350 വി​ൽ​പ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ വീ​തം അ​നു​വ​ദി​ച്ച് തെ​രു​വു​ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    ന​ഗ​ര​സൗ​ന്ദ​ര്യം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും രാ​ജ്യ​ത്തെ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഈ ​സം​രം​ഭം വ​ലി​യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കും. ഓ​രോ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ​യും കീ​ഴി​ൽ അ​ഞ്ച് പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​രി​ക്കും പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക. റ​മ​ദാ​നി​ന് ശേ​ഷ​വും ഈ ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ന്ന​തി​നാ​യി ‘സു​സ്ഥി​ര​ത പാ​ത’ എ​ന്ന വി​ഭാ​ഗ​വും മ​ന്ത്രാ​ല​യം സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​തി​ലൂ​ടെ സീ​സ​ണ​ൽ ക​ച്ച​വ​ടം എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി, വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു സം​ഘ​ടി​ത ബി​സി​ന​സ് മാ​തൃ​ക​യാ​യി ഇ​തി​നെ മാ​റ്റാ​നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. സു​ര​ക്ഷ​യും നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളും പാ​ലി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ഏ​കീ​കൃ​ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ​ക്ക് കൃ​ത്യ​മാ​യ വി​ഷ്വ​ൽ ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും ഫീ​ൽ​ഡ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും തെ​രു​വു​ക​ച്ച​വ​ട​ത്തെ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ ഒ​രു തൊ​ഴി​ലാ​യി മാ​റ്റാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. ജ​ന​സാ​ന്ദ്ര​ത​യു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ, പൊ​തു ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് വി​ൽ​പ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​ദ്യ പ​തി​പ്പ് വ​ലി​യ വി​ജ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 1,732 ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ക​യും എ​ട്ട് ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ എ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. 90 ശ​ത​മാ​നം ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​തൃ​പ്തി നേ​ടി​യ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി, രാ​ജ്യ​ത്തെ തെ​രു​വ് ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക നി​ല മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്തു​ന്നു.

