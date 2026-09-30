ബഷീർ അഹമ്മദ് സൗദിയിലെ പുതിയ ഇന്ത്യൻ ഉപസ്ഥാനപതി

ബഷീർ അഹമ്മദ് സൗദിയിലെ പുതിയ ഇന്ത്യൻ ഉപസ്ഥാനപതിtext_fields
റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിലെ റിയാദ് ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ പുതിയ ഉപസ്ഥാനപതി (ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഓഫ് മിഷൻ-ഡി.സി.എം) ആയി മുതിർന്ന നയതന്ത്രജ്ഞൻ ബഷീർ അഹമ്മദ് ചുമതലയേറ്റു. 2009 ബാച്ച് ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസ് (ഐഎഫ്എസ്) ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അദ്ദേഹം വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്ര ദൗത്യങ്ങളിലും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലും സുപ്രധാന ചുമതലകൾ വഹിച്ച ശേഷമാണ് സൗദിയിലെത്തുന്നത്.
ന്യൂഡൽഹിയിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ബഷീർ അഹമ്മദ് ഇന്ത്യയുടെ ബഹുരാഷ്ട്ര സാമ്പത്തിക നയതന്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രധാന വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബ്രിക്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബഹുരാഷ്ട്ര വേദികളിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഇടപെടലുകളിലും അദ്ദേഹം ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ വഹിച്ചിരുന്നു.
ഇന്തോനേഷ്യയിലെയും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെയും ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്ര ദൗത്യങ്ങളിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം 2021 മുതൽ 2024 വരെ ജക്കാർത്തയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഓഫ് മിഷനായിരുന്നു. ഇന്ത്യ–ഇന്തോനേഷ്യ ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വിവിധ നയതന്ത്ര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പങ്കാളിയായി. ഉന്നതതല സന്ദർശനങ്ങളുടെ ഏകോപനം, പ്രതിരോധ–സുരക്ഷാ സഹകരണം, സാമ്പത്തിക ബന്ധം, ആരോഗ്യരംഗത്തെ സഹകരണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലും പ്രവർത്തിച്ചു.
ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ദൗത്യകാലത്ത് വിവിധ മേഖലകളിലെ ഇന്ത്യ–ഇന്തോനേഷ്യ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം സജീവമായി ഇടപെട്ടിരുന്നു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ യു.എൻ. പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിവിഷനിലും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ നയതന്ത്ര ദൗത്യങ്ങളിലും ന്യൂഡൽഹിയിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലും നേടിയ ദീർഘകാല പരിചയവുമായാണ് ബഷീർ അഹമ്മദ് റിയാദ് ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഓഫ് മിഷനായി ചുമതലയേൽക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ–സൗദി ബന്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നയതന്ത്ര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സൗദിയിലെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ ക്ഷേമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവസമ്പത്ത് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
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