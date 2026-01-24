Begin typing your search above and press return to search.
    ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് പൊ​തു​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്; വി​ദേ​ശ​ത്തി​രു​ന്ന്​ പ്ര​വാ​സി​ക​ളും വോ​ട്ട് ചെയ്യും

    ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് പൊ​തു​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്; വി​ദേ​ശ​ത്തി​രു​ന്ന്​ പ്ര​വാ​സി​ക​ളും വോ​ട്ട് ചെയ്യും
    പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ടി​നു​ള്ള

    സ്​​മാ​ർ​ട്ട്​ ആ​പ്

    റി​യാ​ദ്: ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ന്റെ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ ഭാ​വി നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന സു​പ്ര​ധാ​ന പൊ​തു​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഇ​താ​ദ്യ​മാ​യി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം. ഫെ​ബ്രു​വ​രി 12ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് പൗ​ര​ന്മാ​ർ അ​ത​തി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​ച്ച്​ സ​മ്മ​തി​ദാ​നാ​വ​കാ​ശം വി​നി​യോ​ഗി​ക്കും. ദേ​ശീ​യ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ്​ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യെ നേ​രി​ട്ട് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള അ​പൂ​ർ​വ അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.​വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലി​രു​ന്ന്​ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വോ​ട്ട് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. പോ​സ്​​റ്റ​ലാ​യി വോ​ട്ട്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ്​ സ​ജ്ജീക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സൗ​ദി​യി​ലു​ള്ള​ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ഇ​തി​ന​കം ത​ന്നെ ബാ​ല​റ്റ് പേ​പ്പ​റും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന റ​ഫ​റ​ണ്ട​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ചോ​ദ്യാ​വ​ലി​യും ല​ഭി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി. ജ​നു​വ​രി 25ന് ​മു​മ്പാ​യി വോ​ട്ട് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി സൗ​ദി പോ​സ്​​റ്റ്​ ഓ​ഫി​സി​ൽ (എ​സ്.​പി.​എ​ൽ) സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം.​നാ​ട്ടി​ൽ വോ​ട്ട​ർ ഐ​ഡി (നാ​ഷ​ന​ൽ ഐ​ഡി) ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ‘Postal Vote BD’ ആ​പ് വ​ഴി ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത പോ​സ്​​റ്റ്​ ഓ​ഫി​സ് വ​ഴി ബാ​ല​റ്റ് കൈ​പ്പ​റ്റാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    മു​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ്​ ഹ​സീ​ന​യു​ടെ പു​റ​ത്താ​ക്ക​ലി​ന് ശേ​ഷം 2024 ആ​ഗ​സ്​​റ്റി​ൽ അ​ധി​കാ​ര​മേ​റ്റ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് യൂ​നു​സി​​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഇ​ട​ക്കാ​ല സ​ർ​ക്കാ​രി​​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​നൊ​പ്പം രാ​ജ്യ​ത്ത് ‘ജൂ​ലൈ ചാ​ർ​ട്ട​ർ’ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന റ​ഫ​റ​ണ്ട​വും ന​ട​ക്കും. 12.7 കോ​ടി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​ണ് ആ​കെ​യു​ള്ള​ത്. ​ആ​കെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രി​ൽ 44 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്. 18-37 പ്രാ​യ​പ​രി​ധി​യി​ലു​ള്ള 5.6 കോ​ടി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ണ്ട്. 298 മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഏ​ക​ദേ​ശം 2,000 സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ്​ ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്ന​ത്. ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് നാ​ഷ​ന​ലി​സ്​​റ്റ്​ പാ​ർ​ട്ടി (ബി.​എ​ൻ.​പി), ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‌​ലാ​മി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള മു​ന്ന​ണി​ക​ളാ​ണ്​ മ​ത്സ​ര രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്. ഹ​സീ​ന വി​രു​ദ്ധ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ന് ക​രു​ത്തു​പ​ക​ർ​ന്ന യു​വ​ത​ല​മു​റ ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക ഘ​ട​ക​മാ​കും. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​തി​​ന്റെ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ലാ​ണ് സൗ​ദി​യി​ലെ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് സ​മൂ​ഹം.

