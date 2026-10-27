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    റിയാദിൽ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പതിച്ച് കേടുപാടുകൾ

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    സുരക്ഷാ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി സിവിൽ ഡിഫൻസ്
    റിയാദിൽ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പതിച്ച് കേടുപാടുകൾ
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    റിയാദ്: ചൊവ്വാഴ്ച റിയാദിൽ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പതിച്ച് ഒരു കെട്ടിടത്തിനും നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന പദ്ധതിക്കും ഒരു വാഹനത്തിനും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി ആവശ്യമായ എല്ലാ സുരക്ഷാ നടപടികളും മുൻകരുതലുകളും പൂർത്തിയാക്കിയതായി സിവിൽ ഡിഫൻസ് ഔദ്യോഗിക വക്താവ് അറിയിച്ചു.

    ഹൂതി ഭീകരർ അയച്ച രണ്ട് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ സൗദി പ്രതിരോധ സേന ആകാശത്തുവെച്ച് വിജയകരമായി തടഞ്ഞു തകർത്തതിനെ തുടർന്നാണ് അവയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നഗരത്തിൽ പതിച്ചത്. വിവരമറിഞ്ഞയുടൻ സിവിൽ ഡിഫൻസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി.

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    News Summary - Ballistic Missile Debris Falls in Riyadh Causing Damage | Saudi Arabia News
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