Madhyamam
    Saudi Arabia
    10 March 2026 1:28 PM IST
    date_range 10 March 2026 1:28 PM IST

    സൗദിയുടെ കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യക്ക് നേരെ തൊടുത്ത ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലും ഡ്രോണുകളും തകർത്തു

    റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയുടെ കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യ ലക്ഷ്യമാക്കി തൊടുത്ത ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലും നാല് ഡ്രോണുകളും പ്രതിരോധ സേന വിജയകരമായി തടസ്സപ്പെടുത്തി നശിപ്പിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് സംഭവം നടന്നതെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയ വക്താവ് മേജർ ജനറൽ തുർക്കി അൽ മാലിക്കി അറിയിച്ചു.

    പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

    • മിസൈൽ ആക്രമണം: കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യ ലക്ഷ്യമാക്കി വന്ന ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ആകാശത്തുവെച്ച് തന്നെ തകർത്തു.

    • ഡ്രോൺ വേട്ട: അൽ-ഖർജ് ഗവർണറേറ്റിന് കിഴക്ക് രണ്ട് ഡ്രോണുകളും, കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിൽ മറ്റ് രണ്ട് ഡ്രോണുകളുമാണ് പ്രതിരോധ സേന വെടിവെച്ചിട്ടത്.

    • മുൻപത്തെ നടപടികൾ: കഴിഞ്ഞ ദിവസം റുബഉൽ ഖാലിക്ക് മുകളിലൂടെ ശൈബ എണ്ണപ്പാടം, കിഴക്കൻ അൽ-ജൗഫ് പ്രവിശ്യ എന്നിവ ലക്ഷ്യമാക്കി വന്ന 15 ഡ്രോണുകൾ തകർത്തതായും വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി.

    രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കും പൗരന്മാരുടെ സംരക്ഷണത്തിനും ഭീഷണിയാകുന്ന ഇത്തരം നീക്കങ്ങളെ ശക്തമായി നേരിടുമെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

