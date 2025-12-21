Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    21 Dec 2025 8:38 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 8:38 AM IST

    വ​ർ​ക്ഷോ​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ

    ‘ബ​ല​ദി’ ലൈ​സ​ൻ​സും പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും നി​ർ​ബ​ന്ധം
    വ​ർ​ക്ഷോ​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ
    ജി​ദ്ദ: രാ​ജ്യ​ത്തെ വാ​ഹ​ന റി​പ്പ​യ​ർ വ​ർ​ക്ഷോ​പ്പു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭം​ഗി നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി പു​തി​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി സൗ​ദി മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ഭ​വ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. പു​തി​യ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം, വ​ർ​ക്ഷോ​​പ്പ് ഉ​ട​മ​ക​ൾ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ ‘ബ​ല​ദി’ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ൽ​നി​ന്ന്​ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സ് നേ​ടു​ക​യും കൃ​ത്യ​മാ​യ കൊ​മേ​ഴ്‌​ഷ്യ​ൽ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും വേ​ണം.

    മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ, ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ, ബോ​ഡി വ​ർ​ക്ക്, ട​യ​ർ-​ഓ​യി​ൽ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി വ​ർ​ക്ഷോ​​പ്പു​ക​ളെ ത​രം​തി​രി​ച്ചാ​യി​രി​ക്കും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നാ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ക. വ​ർ​ക്ഷോ​​പ്പു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലും ലൊ​ക്കേ​ഷ​നി​ലും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അം​ഗീ​കൃ​ത വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലോ നി​ശ്ചി​ത വാ​ണി​ജ്യ തെ​രു​വു​ക​ളി​ലോ മാ​ത്ര​മേ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നാ​വൂ.

    വ​ർ​ക്ഷോ​പ്പ് കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ൻ​ഭാ​ഗം ‘അ​ർ​ബ​ൻ കോ​ഡ്’ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രി​ക്ക​ണം. കൂ​ടാ​തെ മ​തി​യാ​യ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സൗ​ക​ര്യം, വ​ർ​ക്ഷോ​പ്പി​നു​ള്ളി​ൽ സു​ര​ക്ഷാ-​അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, സി.​സി.​ടി.​വി കാ​മ​റ​ക​ൾ, ലൈ​സ​ൻ​സ് പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്. പ്ര​ധാ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ അ​ധി​ക സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് മൊ​ത്തം സ്ഥ​ല​ത്തി​​ന്‍റെ 50 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ കൂ​ടാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്നും നി​ബ​ന്ധ​ന​യു​ണ്ട്.

    പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളോ ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ളോ കൈ​യേറാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ധാ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളി​ലൊ​ന്ന്. മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ളും ഓ​യി​ലും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ സം​സ്ക​രി​ക്ക​ണം. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പേ​യ്മെ​ന്‍റ്​ സൗ​ക​ര്യം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം.

    വ​ർ​ക്ഷോ​പ്പു​ക​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ത​ത് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഫീ​ൽ​ഡ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - ‘Baladi’ license and professional certificate are mandatory
