Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightബ​ല​ദ് സെ​ക്ട​ർ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 8:08 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 8:08 AM IST

    ബ​ല​ദ് സെ​ക്ട​ർ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് മ​താ​ർ​ഖ​ദീം യൂ​നി​റ്റ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ബ​ല​ദ് സെ​ക്ട​ർ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് മ​താ​ർ​ഖ​ദീം യൂ​നി​റ്റ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    cancel
    camera_alt

    ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക​വേ​ദി ജി​ദ്ദ ബ​ല​ദ് സെ​ക്ട​ർ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ മ​താ​ർ​ഖ​ദീം യൂ​നി​റ്റ് ട്രോ​ഫി​യു​മാ​യി

    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: ‘വേ​രി​റ​ങ്ങി​യ വി​ത്തു​ക​ൾ’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ആ​ർ.​എ​സ്.​സി​ക്ക് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക​വേ​ദി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന 15ാമ​ത് എ​ഡി​ഷ​ൻ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് ബ​ല​ദ് സെ​ക്ട​ർ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മാ​പി​ച്ചു. വി​വി​ധ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ച്ച പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ 104 പോ​യന്റ് നേ​ടി മ​താ​ർ​ഖ​ദീം യൂ​നി​റ്റ് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. 79 പോ​യന്റു​ക​ൾ നേ​ടി കി​ലോ മൂ​ന്ന് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും 60 പോ​യ​ന്റു​ക​ൾ നേ​ടി ബാ​ബ് മ​ക്ക മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി.

    ആ​ർ.​എ​സ്.​സി സൗ​ദി വെ​സ്റ്റ് നാ​ഷ​ന​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സി.​പി നൗ​ഫ​ൽ മു​സ്‍ലി​യാ​രു​ടെ പ്രാ​ർ​ഥ​നയോ​ടെ​ തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ച്ചു. ഖ്വാ​ജ സ​ഖാ​ഫി​യു​ടെ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യോ​ടെ തു​ട​ങ്ങി​യ സ​മാ​പ​ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ആ​ർ.​എ​സ്.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഉ​മൈ​ർ മു​സ്‍ലി​യാ​ർ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് സ​ന്ദേ​ശ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഷാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ് ഐ​ക്ക​ര​പ്പ​ടി​യു​ടെ ഇ​ശ​ൽ വി​രു​ന്നും വേ​ദി​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി. ഷ​ബീ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. ആ​ർ.​എ​സ്.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ൻ​സൂ​ർ ചു​ണ്ട​മ്പ​റ്റ, നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ റി​യാ​സ് കൊ​ല്ലം, റ​ഫീ​ക് കൂ​ട്ടാ​യി, നൗ​ഫ​ൽ മ​ദാ​രി, ഫെ​യ്റൂ​സ് വെ​ള്ളി​ല, ആ​ഷി​ക് ഷി​ബി​ലി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ​യാ​യി സി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​സീ​മി​നെ​യും സ​ർ​ഗപ്ര​തി​ഭ​യാ​യി ഷെ​സ ഫാ​ത്തി​മ​യെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​വും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. മു​ബാ​റ​ക് നൂ​റാ​നി ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi NewsSumeshi Unit Winnersgulf news malayalam
    News Summary - Balad Sector Pravasi Sahityotsav Matarkhadim Unit Winners
    Similar News
    Next Story
    X