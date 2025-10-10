ബക്കർ ചെർണൂർ അനുസ്മരണംtext_fields
ജിദ്ദ: വള്ളിക്കുന്ന് മണ്ഡലം മുസ്ലിം ലീഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബക്കർ ചെർണൂരിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ കെ.എം.സി.സി ജിദ്ദ വള്ളിക്കുന്ന് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി അനുസ്മരണ പരിപാടിയും പ്രാർഥന സദസ്സും സംഘടിപ്പിച്ചു. ശറഫിയ ക്വാളിറ്റി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ചേർന്ന അനുസ്മരണ യോഗം കെ.എം.സി. സി ജിദ്ദ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി.പി. മുസ്തഫ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
കെ.എം.സി.സി വള്ളിക്കുന്ന് മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശമീം അലി കൊളക്കാട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. എ.ആർ നഗർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡൻറ് ലിയാഖത്ത് അലി അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി. നമസ്കാരത്തിന് സൗദി ഇസ്ലാമിക് സെൻറർ പ്രസിഡൻറ് സയ്യിദ് ഉബെദുള്ള തങ്ങൾ മേലാറ്റൂർ നേതൃത്വം നൽകി. മുസ്തഫ ബാഖവി പ്രാർഥനക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
ജലാൽ തേഞ്ഞിപ്പലം, ഇസ്ഹാഖ് പൂണ്ടോളി, ഇസ്മായിൽ മുണ്ടംപറമ്പ്, അഷ്റഫ് മുല്ലപ്പള്ളി, മുസ്തഫ വെളിമുക്ക്, ഗഫൂർ ഹാസ്മി, കോയമോൻ മൂനിയൂർ, മജീദ് പുകയൂർ, നൗഫൽ ഉള്ളാടൻ, മജീദ് കള്ളിയിൽ, ജൈസൽ പള്ളിക്കൽ, സാജിദ് മൂനിയൂർ, അബ്ദുൽ കരീം കൊടക്കാട്, ശറഫുദ്ധീൻ ചേലേമ്പ്ര, കോയ മൂനിയൂർ, നൗഹീദ് മൂനിയൂർ, അബ്ദുൽ സമദ് മൂനിയൂർ തുടങ്ങിയർ സംസാരിച്ചു. കെ.വി ജംഷീർ സ്വാഗതവും, അൻവർ ചെമ്പൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. മുസ്തഫ പടിക്കൽ ഖിറാഅത്ത് നടത്തി.
