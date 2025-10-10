Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightബ​ക്ക​ർ ചെ​ർ​ണൂ​ർ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 8:43 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 8:43 AM IST

    ബ​ക്ക​ർ ചെ​ർ​ണൂ​ർ അ​നു​സ്‌​മ​ര​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    ബ​ക്ക​ർ ചെ​ർ​ണൂ​ർ അ​നു​സ്‌​മ​ര​ണം
    cancel
    camera_alt

    ബ​ക്ക​ർ ചെ​ർ​ണൂ​ർ അ​നു​സ്‌​മ​ര​ണ​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വി.​പി. മു​സ്ത​ഫ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന് മ​ണ്ഡ​ലം മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബ​ക്ക​ർ ചെ​ർ​ണൂ​രി​ന്റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന് മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി അ​നു​സ്‌​മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യും പ്രാ​ർ​ഥ​ന സ​ദ​സ്സും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ശ​റ​ഫി​യ ക്വാ​ളി​റ്റി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന അ​നു​സ്‌​മ​ര​ണ യോ​ഗം കെ.​എം.​സി. സി ​ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​പി. മു​സ്ത​ഫ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    കെ.​എം.​സി.​സി വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന് മ​ണ്ഡ​ലം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ​മീം അ​ലി കൊ​ള​ക്കാ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. എ.​ആ​ർ ന​ഗ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ലി​യാ​ഖ​ത്ത് അ​ലി അ​നു​സ്‌​മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ന​മ​സ്‌​കാ​ര​ത്തി​ന് സൗ​ദി ഇ​സ്ലാ​മി​ക് സെൻറ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സ​യ്യി​ദ് ഉ​ബെ​ദു​ള്ള ത​ങ്ങ​ൾ മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. മു​സ്‌​ത​ഫ ബാ​ഖ​വി പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ജ​ലാ​ൽ തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം, ഇ​സ്‌​ഹാ​ഖ് പൂ​ണ്ടോ​ളി, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ മു​ണ്ടം​പ​റ​മ്പ്, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് മു​ല്ല​പ്പ​ള്ളി, മു​സ്ത​ഫ വെ​ളി​മു​ക്ക്, ഗ​ഫൂ​ർ ഹാ​സ്‌​മി, കോ​യ​മോ​ൻ മൂ​നി​യൂ​ർ, മ​ജീ​ദ് പു​ക​യൂ​ർ, നൗ​ഫ​ൽ ഉ​ള്ളാ​ട​ൻ, മ​ജീ​ദ് ക​ള്ളി​യി​ൽ, ജൈ​സ​ൽ പ​ള്ളി​ക്ക​ൽ, സാ​ജി​ദ് മൂ​നി​യൂ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം കൊ​ട​ക്കാ​ട്, ശ​റ​ഫു​ദ്ധീ​ൻ ചേ​ലേ​മ്പ്ര, കോ​യ മൂ​നി​യൂ​ർ, നൗ​ഹീ​ദ് മൂ​നി​യൂ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ സ​മ​ദ് മൂ​നി​യൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. കെ.​വി ജം​ഷീ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും, അ​ൻ​വ​ർ ചെ​മ്പ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. മു​സ്ത​ഫ പ​ടി​ക്ക​ൽ ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsSaudi Newsgulf news malayalam
    News Summary - Bakar Chernur Memorial
    Similar News
    Next Story
    X