    date_range 13 Aug 2025 10:44 AM IST
    date_range 13 Aug 2025 10:44 AM IST

    ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ലേ​ക്ക് ച​ര​ക്ക് നീ​ക്കം ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം നി​ഷേ​ധി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​രി സൗ​ദി ഷി​പ്പിങ് ക​മ്പ​നി

    ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ലേ​ക്ക് ച​ര​ക്ക് നീ​ക്കം ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം നി​ഷേ​ധി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​രി സൗ​ദി ഷി​പ്പിങ് ക​മ്പ​നി
    തീ​ര​ത്ത് ന​ങ്കൂ​ര​മി​ട്ട ബ​ഹ്‌​രി ക​പ്പ​ൽ

    ജി​ദ്ദ: ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ലേ​ക്ക് ച​ര​ക്ക് നീ​ക്കം ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ പൂ​ർണ​മാ​യി ത​ള്ളി​ക്ക​ള​യു​ന്ന​താ​യി സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ഷി​പ്പി​ങ് ക​മ്പ​നി​യാ​യ ബ​ഹ്‌​രി അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ലേ​ക്കു​ള്ള ക​യ​റ്റു​മ​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ചി​ല മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളും സോ​ഷ്യ​ല്‍ മീ​ഡി​യ​ക​ളും പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ പൂ​ർണമാ​യും തെ​റ്റും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ര​ഹി​ത​വു​മാ​ണെ​ന്ന് ക​മ്പ​നി അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ല്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ കൃ​ത്യ​ത പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഉ​റ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്ന് മാ​ത്രം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​നും ക​മ്പ​നി മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഫ​ല​സ്തീ​ന്‍ പ്ര​ശ്‌​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ സ്ഥാ​പി​ത ന​യ​ങ്ങ​ളോ​ടും സ​മു​ദ്ര ഗ​താ​ഗ​ത പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ര്‍ദേ​ശീ​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ള്‍ പൂ​ർണമാ​യും പാ​ലി​ക്കാ​നും ക​മ്പ​നി പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ലേ​ക്ക് ഒ​രു ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും കൊ​ണ്ടു​പോ​കി​ല്ലെ​ന്നും അ​ങ്ങ​നെ ഒ​രി​ക്ക​ലും ക​യ​റ്റി​യയ​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ക​മ്പ​നി അ​റി​യി​ച്ചു. ച​ട്ട​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം പൂ​ർണ​മാ​യി പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​തി​ന്റെ എ​ല്ലാ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ക​ര്‍ശ​ന​മാ​യ മേ​ല്‍നോ​ട്ട​ത്തി​നും ഓ​ഡി​റ്റിങ് ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും വി​ധേ​യ​മാ​ണ്.

    ക​മ്പ​നി​യു​ടെ പ്ര​ശ​സ്തി​യെ ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​തോ അ​തി​ന്റെ ന​യ​ങ്ങ​ളെ​യും സ​മീ​പ​ന​ത്തെ​യും ദു​ര്‍ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ന്‍ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തോ ആ​യ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം ക​മ്പ​നി​ക്കു​ണ്ടെ​ന്നും ലോ​ക​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ല്‍ കൂ​റ്റ​ന്‍ എ​ണ്ണ ടാ​ങ്ക​റു​ക​ള്‍ സ്വ​ന്ത​മാ​യു​ള്ള ബ​ഹ്‌​രി സൗ​ദി ഷി​പ്പിങ് ക​മ്പ​നി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

