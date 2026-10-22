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    എച്ച്.എം.ആർ മാഡ്രിഡ് സോക്കർ കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ബദറും എഫ്.സി ദമ്മാമും ഏറ്റുമുട്ടും

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    എച്ച്.എം.ആർ മാഡ്രിഡ് സോക്കർ കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ബദറും എഫ്.സി ദമ്മാമും ഏറ്റുമുട്ടും
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    ദ​മ്മാം: സൗ​ദി കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ ഫു​ട്ബോ​ൾ പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വേ​ശ​ത്തി​ന്റെ അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ രാ​വു​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു മാ​ഡ്രി​ഡ് എ​ഫ്.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന എ​ച്ച്.​എം.​ആ​ർ മാ​ഡ്രി​ഡ് സോ​ക്ക​ർ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് അ​ന്തി​മ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക്. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ കി​രീ​ട​ത്തി​നാ​യി പ​സ​ഫി​ക് ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക് ബ​ദ​ർ എ​ഫ്.​സി​യും പി.​എ​ൽ.​എ​സ് കാ​ർ​ഗോ എ​ഫ്.​സി ദ​മ്മാ​മും ത​മ്മി​ലാ​ണ് ക​ലാ​ശ​പ്പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടു​ന്ന​ത്.

    ഓ​ഫ്‌​സൈ​ഡ് അ​രീ​ന സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ന്ന ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ സെ​മി​ഫൈ​ന​ൽ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ഡ്രി​ഡ് എ​ഫ്.​സി​യെ​യും ഖാ​ലി​ദി​യ്യ എ​ഫ്.​സി​യെ​യും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് യ​ഥാ​ക്ര​മം ബ​ദ​റും എ​ഫ്.​സി ദ​മ്മാ​മും ഫൈ​ന​ലി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​ത്. ആ​ദ്യ സെ​മി​യി​ൽ ബ​ദ​ർ എ​ഫ്.​സി-​മാ​ഡ്രി​ഡ് എ​ഫ്.​സി മ​ത്സ​രം തു​ല്യ ശ​ക്തി​ക​ളു​ടെ ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ പോ​രാ​ട്ട​മാ​യി​രു​ന്നു സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ട​ത്. ഒ​ടു​വി​ൽ ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യു​ടെ അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ന​സ് കു​ട്ടാ​പ്പി ബ​ദ​റി​ന് നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ ര​ണ്ടാം ഗോ​ളും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി ഫൈ​ന​ൽ ടി​ക്ക​റ്റ് ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം ക​ളം നി​റ​ഞ്ഞു ക​ളി​ച്ച ബ​ദ​റി​ന്റെ അ​തി​ഥി താ​രം അ​ന​സ് കു​ട്ടാ​പ്പി ത​ന്നെ​യാ​ണ് ക​ളി​യി​ലെ മി​ക​ച്ച താ​ര​മാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    ര​ണ്ടാം സെ​മി​ഫൈ​ന​ൽ ടൈ​ബ്രേ​ക്ക​റി​ലാ​ണ് ഖാ​ലി​ദി​യ്യ​യെ വീ​ഴ്ത്തി എ​ഫ്.​സി ദ​മ്മാം ഫൈ​ന​ൽ ബ​ർ​ത്ത് ഉ​റ​പ്പി​ച്ച​ത്. ബ്രി​ല്യ​ന്റ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ലും, എ​ഡ്യൂ​ഗേ​റ്റ് സി. ​ഇ. ഒ ​യും കൂ​ടി​യാ​യ കാ​സിം തൊ​ടു​പു​ഴ, ദ​മ്മാം കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ഹ​മൂ​ദ് പൂ​ക്കാ​ട്, ഡ്രീം​സ്‌ ഡെ​സ്റ്റി​നേ​ഷ​ൻ മ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ലി​യാ​ക​ത്ത​ലി കാ​ര​ങ്ങാ​ട​ൻ, ഉ​സ്മാ​ൻ ബ്ലു ​ടാ​ഗ്, ഡി​ഫ ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് തോ​മ​സ് തൈ​പ​റ​മ്പി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ക​ളി​ക്കാ​രു​മാ​യി പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ടു പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ യൂ​സു​ഫ് ചേ​റൂ​ർ, സ​ഹീ​ർ മ​ജ്ദാ​ൽ, ഷ​ഫീ​ർ മ​ണ​ലോ​ടി, നാ​സ​ർ വെ​ള്ളി​യ​ത്ത്, ലു​ക്മാ​നു​ൽ ഹ​ക്കീം, ഹാ​രി​സ് നീ​ലേ​ശ്വ​രം, ഷു​ക്കൂ​ർ ആ​ലു​ങ്ങ​ൽ, അ​ദ്നാ​ൻ വെ​ള്ളേ​രി​ക്ക​ൽ, ക​രീം വേ​ങ്ങ​ര, റി​യാ​സ് മ​മ്പാ​ട്, കാ​ജ​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ, ജാ​ബി​ർ വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന്, അ​മീ​ൻ ക​ണ്ണൂ​ർ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ ഓ​മ​ശേ​രി, മു​നീ​ർ താ​നാ​ളൂ​ർ, സ​മ​ദ്, ഷാ​നി​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്‌​സ​രം അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്.

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    News Summary - Badr and FC Dammam to clash in HMR Madrid soccer final
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