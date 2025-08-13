Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightകെ.​എം.​സി.​സി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 10:14 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 10:14 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി റി​യാ​ദ് ഗ്രാ​ൻഡ് റ​യാ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റിൽ അ​സീ​സി​യ സോ​ക്ക​ർ, റെ​യി​ൻ​ബോ എ​ഫ്‌.​സി എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ജ​യം

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​എം.​സി.​സി റി​യാ​ദ് ഗ്രാ​ൻഡ് റ​യാ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റിൽ അ​സീ​സി​യ സോ​ക്ക​ർ, റെ​യി​ൻ​ബോ എ​ഫ്‌.​സി എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ജ​യം
    cancel
    camera_alt

    കെ.​എം.​സി.​സി റി​യാ​ദ് ഗ്രാൻഡ് റ​യാ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ച് ആ​യി

    തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് അ​വാ​ർ​ഡ് കൈ​മാ​റു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: കെ.​എം.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഗ്രാ​ൻഡ് റ​യാ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ നാ​ലാം വാ​ര​ത്തി​ൽ അ​സീ​സി​യ സോ​ക്ക​റി​നും, ബ്ലാ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് വൈ​റ്റ് റെ​യി​ൻ​ബോ എ​ഫ്‌.​സി​ക്കും വി​ജ​യം. ദി​റാ​ബി​ലെ ദു​റ​ത് മ​ൽ​അ​ബ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ ഗ്രൂ​പ് എ ​ആ​ദ്യ ര​ണ്ടു സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രാ​യ അ​സീ​സി​യ സോ​ക്ക​റും റി​യ​ൽ കേ​ര​ള എ​ഫ്‌.​സി​യും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി​യ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 3-1 സ്‌​കോ​റി​നാ​ണ് അ​സീ​സി​യ സോ​ക്ക​റി​ന്റെ വി​ജ​യം. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളും ഓ​രോ ഗോ​ള​ടി​ച്ച് സ​മ​നി​ല പാ​ലി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യി​ൽ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ അ​സീ​സി​യ സോ​ക്ക​റി​ന്റെ വ്യ​ക്ത​മാ​യ ആ​ധി​പ​ത്യം ആ​ണ് ക​ണ്ട​ത്. അ​സീ​സി​യ​ക്ക് വേ​ണ്ടി നി​യാ​സ് ര​ണ്ട് ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഒ​രു ഗോ​ൾ നേ​ടി. ന​ജീ​ബാ​ണ് റി​യ​ൽ കേ​ര​ള​യു​ടെ ആ​ശ്വാ​സ ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ​ത്. ഇ​തോ​ടെ ഗ്രൂ​പി​ൽ ആ​റു പോ​യ​ന്റു​മാ​യി അ​സീ​സി​യ സോ​ക്ക​ർ സെ​മി​യി​ലേ​ക്ക് മു​ന്നേ​റി. അ​സീ​സി​യ സോ​ക്ക​റി​ന്റെ നി​യാ​സ് ക​ളി​യി​ലെ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ച് അ​വാ​ർ​ഡി​ന് അ​ർ​ഹ​നാ​യി. ത​ർ​ഫി​ൻ ബ​ഷീ​ർ പാ​ര​ഗ​ൺ അ​വാ​ർ​ഡ് കൈ​മാ​റി.

    ഗ്രൂ​പ് ബി ​യി​ലെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ന​സീ​ഫ് നേ​ടി​യ ഒ​രൊ​റ്റ ഗോ​ളി​ൽ റെ​യി​ൻ​ബോ എ​ഫ്‌.​സി ലാ​ന്റേ​ൺ എ​ഫ്‌.​സി​യെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​തോ​ടെ ഗ്രൂ​പ് ബി​യി​ൽ നാ​ലു പോ​യ​ന്റു​മാ​യി റെ​യി​ൻ​ബോ എ​ഫ്‌.​സി സെ​മി സാ​ധ്യ​ത നി​ല​നി​ർ​ത്തി. എ​ന്നാ​ൽ ഒ​രു പോ​യ​ന്റ് മാ​ത്ര​മു​ള്ള ലാ​ന്റേ​ൺ എ​ഫ്.​സി​ക്ക് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം നേ​ടു​ന്ന​തി​ന് പു​റ​മെ ഗ്രൂ​പി​ലെ മ​റ്റു മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫ​ല​ത്തെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചു​മാ​യി​രി​ക്കും സെ​മി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത. റെ​യി​ൻ​ബോ എ​ഫ്‌.​സി താ​രം അ​ർ​ഷാ​ദ് മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ച് ആ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ഷ​ർ​ഗാ​വി ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക് സി.​ഇ.​ഒ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ മ​സ്‌​ഹൂ​ദ്‌‌ അ​വാ​ർ​ഡ് കൈ​മാ​റി.

    ഷം​നാ​ദ്‌ ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള​ളി, ഇ​ബ്രാ​ഹീം സു​ബ് ഹാ​ൻ, ജ​ലീ​ൽ തി​രൂ​ർ, സി​ദ്ദീ​ഖ്‌ ക​ല്ലു​പ​റ​മ്പ​ൻ, യ​ഹ്‌​യ (സ​ഫ മ​ക്ക പോ​ളി​ക്ലി​നി​ക്‌) യു.​പി മു​സ്ത​ഫ, വി.​ജെ ന​സ്റു​ദ്ദീ​ൻ, അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ദാ​രി​മി പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കു​ട്ടി മു​ള​ളൂ​ർ​ക്ക​ര, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ മ​ണ്ണേ​രി, ന​ജു​മു​ദ്ദീ​ൻ അ​രീ​ക്ക​ൻ വേ​ങ്ങ​ര, സാ​ബി​ത്ത്‌ വേ​ങ്ങാ​ട്ട്‌, യൂ​നു​സ്‌ ക​ട്ടി​കു​ന്ന​ൻ, ബ​ഷീ​ർ മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്‌, ഷം​സു വ​ട​പു​റം, ഇ​ർ​ഷാ​ദ്‌ വാ​ഫി എ​റ​ണാം​കു​ളം, ഷ​രീ​ഫ്‌ കാ​ളി​കാ​വ്‌ റി​ഫ,

    ഇ​ഖ്ബാ​ൽ കാ​വ​ന്നൂ​ർ, നാ​സ​ർ മൂ​ച്ചി​ക്കാ​ട​ൻ, ടാ​ബ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ പ​ട​ന്ന, ഹ​മീ​ദ്‌ ക്ലാ​രി, അ​ലി അ​ക്ബ​ർ ചെ​റൂ​പ്പ, അ​ലി അ​ഹ്‌​മ്മ​ദ്‌ തി​രു​വ​മ്പാ​ടി, സ​ക്കീ​ർ കൊ​ടു​വ​ള​ളി, ബ​ഷീ​ർ ഷൊ​ർ​ണ്ണൂ​ർ, സ​യ്യി​ദ്‌ ജി​ഫ്രി കാ​പ്പാ​ട്‌, ബു​ശൈ​ർ പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ, കെ.​ടി അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ മ​ങ്ക​ട, ഫൈ​സ​ൽ ബാ​ബു ബേ​പ്പൂ​ർ, മു​ബാ​റ​ക്ക്‌ അ​രീ​ക്കോ​ട്‌, സ​ത്താ​ർ മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ളി​ക്കാ​രു​മാ​യി പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ടു. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 15 നു ​ന​ട​ക്കു​ന്ന ക​ളി​യി​ൽ സു​ലൈ എ​ഫ്‌.​സി അ​സീ​സി​യ സോ​ക്ക​റി​നെ​യും, റെ​യി​ൻ​ബോ എ​ഫ്‌.​സി പ്ര​വാ​സി സോ​ക്ക​ർ സ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ്ങി​നെ​യും നേ​രി​ടും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:tournamentSoccerRainbow FCKMCC Riyadh
    News Summary - Aziziya Soccer and Rainbow FC win the KMCC Riyadh Grand Ryan Super Cup tournament
    Similar News
    Next Story
    X