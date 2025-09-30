Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 8:33 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 8:33 AM IST

    അ​ഴീ​ക്കോ​ട​ൻ രാ​ഘ​വ​ൻ അ​നു​സ്മ​ര​ണം

    അ​ഴീ​ക്കോ​ട​ൻ രാ​ഘ​വ​ൻ അ​നു​സ്മ​ര​ണം
    റി​യാ​ദി​ൽ കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​ഴീ​ക്കോ​ട​ൻ രാ​ഘ​വ​ൻ അ​നു​സ്മ​ര​ണ

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: മു​തി​ർ​ന്ന സി.​പി.​എം നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്ന അ​ഴീ​ക്കോ​ട​ൻ രാ​ഘ​വ​ന്റെ 53ാം ച​ര​മ​വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ച​രി​ച്ച് കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി. ബ​ത്ത ലൂ​ഹ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കേ​ളി ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​പി.​എം സാ​ദി​ഖ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം ഷ​മീ​ർ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ അ​നു​സ്മ​ര​ണ കു​റി​പ്പ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ ക​ണ്ടോ​ന്താ​ർ, കേ​ളി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​രേ​ഷ് ക​ണ്ണ​പു​രം, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സെ​ബി​ൻ ഇ​ഖ്ബാ​ൽ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ജോ​സ​ഫ് ഷാ​ജി, ചി​ല്ല സ​ഹ കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ നാ​സ​ർ കാ​ര​കു​ന്ന്, കു​ടും​ബ​വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ്രി​യ വി​നോ​ദ്, കേ​ളി കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ നൗ​ഫ​ൽ സി​ദ്ദീ​ഖ്, പ്ര​ദീ​പ് ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    കു​ടും​ബ വേ​ദി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സീ​ബ കൂ​വോ​ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം ച​ന്ദ്ര​ൻ തെ​രു​വ​ത്ത് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

