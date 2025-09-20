Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Sept 2025 7:42 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 7:42 AM IST

    അ​യ്യ​പ്പസം​ഗ​മം ശു​ദ്ധരാ​ഷ്ട്രീ​യ ത​ട്ടി​പ്പ്

    മ​ത​പ​ര​മാ​യ വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ളെ​യും ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളെ​യും ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്തു സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ഭി​ന്നി​പ്പു​ണ്ടാ​ക്കി നേ​ട്ടം കൊ​യ്യാ​നും സ്വ​ന്തം ജീ​വി​തം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​വാ​നും ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​താ​ക്ക​ൾ നാ​ടി​ന്നാ​പ​ത്ത്. കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​രും ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡും ചേ​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തു​ന്ന ആ​ഗോ​ള അ​യ്യ​പ്പ സം​ഗ​മം ഭാ​ര​തീ​യ സം​സ്‌​കാ​ര​ത്തി​നും ഹി​ന്ദു​മ​ത വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും എ​തി​രെ​യു​ള്ള വെ​ല്ലു​വി​ളി ത​ന്നെ ആ​ണ്. ത​ത്ത്വ​മ​സി എ​ന്ന വാ​ക്കി​ന്റെ അ​ർ​ഥം സം​ഘാ​ട​ക​ർ​ക്ക്‌ അ​റി​യാ​മെ​ങ്കി​ൽ ആ ​ത​ത്ത്വം എ​ഴു​തി​യ ബാ​ന​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡും സ​ർ​ക്കാ​രും ന​ട​ത്തു​ന്ന അ​യ്യ​പ്പ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ന്റെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ നി​ന്നും, പ​ര​സ്യ​ത്തി​ൽ നി​ന്നും, വി​ളി​ച്ചു കൂ​ട്ടു​ന്ന പ​ത്ര​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ നി​ന്നും എ​ല്ലാം ത​ന്നെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​വാ​ൻ ത​യ്യാ​റാ​ക​ണം. ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും അ​നു​ഷ്ഠാ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ആ​ചാ​ര ലം​ഘ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​വാ​ൻ വേ​ണ്ടി വെ​റും നീ​ച​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​യി​ലൂ​ടെ അ​യ്യ​പ്പ വി​ശ്വാ​സി​ക​ളു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ ഏ​ല്പി​ച്ച മു​റി​വ് ഇ​ന്നും ഉ​ണ​ങ്ങാ​തെ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. ആ​ചാ​ര ലം​ഘ​ന​ത്തി​നാ​യി പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ച വ​ഴി​ക​ൾ മാ​ന​വ രാ​ശി​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ മാ​യ്ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത ക​റു​ത്ത അ​ധ്യാ​യ​മാ​യി മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ഒ​രു ചാ​രി​ത്ര്യ ശു​ദ്ധി​യും പു​ല​ർ​ത്താ​ത്ത സ്ത്രീ​ക​ളെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ ആ ​നീ​ച​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ ഫ​ലം, അ​ങ്ങ​നെ ഒ​രു ആ​ചാ​ര ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തു​വാ​ൻ തു​നി​ഞ്ഞി​റ​ങ്ങി​യ അ​ധി​കാ​ര മേ​ലാ​ള​ന്മാ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ലും അ​വ​രു​ടെ വ​രും ത​ല​മു​റ​ക​ളി​ലും ഇ​ടി​ത്തീ പോ​ലെ പ​തി​ക്കും എ​ന്നു​ള്ള​തി​നു കാ​ലം സാ​ക്ഷി​യാ​കു​ന്ന സ​മ​യം വി​ദൂ​ര​മ​ല്ല.

    ഭാ​ര​തീ​യ സം​സ്കൃ​തി​ക​ളാ​യ രാ​മാ​യ​ണ​വും മ​ഹാ​ഭാ​ര​ത​വും അ​തി​ലെ ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ളും അ​റി​യു​വാ​നോ അ​തി​ലെ ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ൾ സ്വ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ പ​ക​ർ​ത്തു​വാ​നോ, സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക​മാ​ക്കു​വാ​നോ ന​മ്മു​ടെ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​യാ​തെ പോ​യ​തി​ന്റെ അ​ന​ന്ത​ര ഫ​ല​ങ്ങ​ളാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ന​ത്തെ ഈ ​മൂ​ല്യ​ച്യു​തി​ക്ക്‌ കാ​ര​ണം. അ​വ​ന​വ​ൻ ചെ​യ്യു​ന്ന പാ​പ​ത്തി​ന്റെ ഫ​ലം അ​വ​ന​വ​ൻ ത​ന്നെ അ​നു​ഭ​വി​ക്കും എ​ന്ന ത​ത്ത്വം രാ​മാ​യ​ണ​ത്തി​ൽ ര​ത്‌​നാ​ക​ര​ൻ എ​ന്ന പി​ടി​ച്ചു​പ​റി​ക്കാ​ര​നാ​യ കാ​ട്ടാ​ള​ന്റെ ജീ​വി​തം ന​മ്മെ പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഭി​ക്ഷാം​ദേ​ഹി​ക​ളാ​യ സ​പ്ത​ർ​ഷി​ക​ളെ ത​ട​ഞ്ഞു നി​ർ​ത്തി അ​വ​രു​ടെ കൈയി​ലു​ള്ള പ​ണ​വും സ​മ്പാ​ദ്യ​വും പി​ടി​ച്ചു​പ​റി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന ര​ത്നാ​ക​ര​നോ​ട് സ​പ്ത​ർ​ഷി​ക​ൾ ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന ആ ​ചോ​ദ്യം " നീ ​ചെ​യ്യു​ന്ന ഈ ​പാ​പ​ത്തി​ന്റെ ഫ​ലം നി​ന്റെ ഭാ​ര്യ​യും മ​ക്ക​ളും പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​വാ​ൻ ത​യാ​റാ​കു​മോ എ​ന്ന് " അ​ത് കേ​ട്ട് വീ​ട്ടി​ലേ​ക്കു ഓ​ടി​യെ​ത്തി ഭാ​ര്യ​യോ​ട് ര​ത്‌​നാ​ക​ര​ൻ ഇ​തേ ചോ​ദ്യം അ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മ്പോ​ൾ "അ​വ​ന​വ​ൻ ചെ​യ്യു​ന്ന പാ​പ​ത്തി​ന്റെ ഫ​ലം അ​വ​ന​വ​ൻ ത​ന്നെ അ​നു​ഭ​വി​ക്ക​ണം" എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ഭാ​ര്യ​യു​ടെ മ​റു​പ​ടി. ഭാ​ര്യ​യി​ൽ നി​ന്നും കി​ട്ടു​ന്ന മ​റു​പ​ടി ര​ത്‌​നാ​ക​ര​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തെ മാ​റ്റി മ​റി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. ര​ത്‌​നാ​ക​ര​ൻ എ​ന്ന കൊ​ള്ള​ക്കാ​ര​ന്റെ ജീ​വി​തം സ​മ​കാ​ലിക സം​ഭ​വ വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ ന​മ്മു​ടെ ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ന​മ്മ​ളെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​തൃ​ക ആ​കേ​ണ്ട ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും അ​ധി​കാ​രി​ക​ളും ഒ​രു പു​ന​ർ​ചി​ന്ത​ന​ത്തി​ന് ത​യ്യാ​റാ​ക​ണം. ആത്മ​ശു​ദ്ധി വ​രു​ത്തി പൊ​തു​ജ​ന സേ​വ​ന​ത്തി​നാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു വ​രു​വാ​ൻ ത​യാ​റാ​ണെ​ങ്കി​ൽ മാ​ത്ര​മേ ഭാ​ര​തീ​യ ത​ത്ത്വ ചി​ന്ത​ക​ളി​ലെ അ​തി ശ്രേ​ഷ്ഠ​മാ​യ "ത​ത്ത്വ​മ​സി" എ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ വ​ക്താ​ക്ക​ളാ​യി മാ​റാ​വൂ. ത​ത്ത്വ​മ​സി എ​ന്ന വാ​ക്കി​ന്റെ ആ​ന്ത​രി​കാ​ർ​ത്ഥം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​രും ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡും ത​യ്യാ​റാ​ക​ണം. അ​തി​നു ക​ഴി​യാ​ത്ത പ​ക്ഷം ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് പോ​ലെ​യു​ള്ള അ​ധി​കാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ത്തു സം​സ്കാ​രം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​യ്യാ​റാ​ക​ണം.

    News Summary - Ayyappa Sangam is a pure political scam
