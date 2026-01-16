Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightമക്ക ഹറമിൽ സ്മാർട്ട്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 16 Jan 2026 6:37 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Jan 2026 6:37 AM IST

    മക്ക ഹറമിൽ സ്മാർട്ട് വിപ്ലവം; ജനക്കൂട്ട നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വിജയമെന്ന് അതോറിറ്റി

    text_fields
    bookmark_border
    മക്ക ഹറമിൽ സ്മാർട്ട് വിപ്ലവം; ജനക്കൂട്ട നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വിജയമെന്ന് അതോറിറ്റി
    cancel
    camera_alt

    മ​ക്ക മ​സ്​​ജി​ദു​ൽ ഹ​റാ​മി​ൽ തി​ര​ക്കു​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ന്​ വി​ന്യ​സി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന സ്​​മാ​ർ​ട്ട്​ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​​ന്റെ രൂ​പ​രേ​ഖ

    Listen to this Article

    മക്ക: മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലെ സേവന നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും തീർഥാടകരുടെ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും അത്യാധുനിക സ്മാർട്ട് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വൻ വിജയമെന്ന് ഇരുഹറം പരിപാലന അതോറിറ്റി. ഹറമിനുള്ളിലെ ജനസാന്ദ്രത കൃത്യമായി വിശകലനം ചെയ്യാനും സുരക്ഷിതമായ തീർഥാടനം ഉറപ്പാക്കാനും ഈ സംവിധാനങ്ങൾ ഫീൽഡ് ടീമുകളെ സഹായിക്കുന്നതായി അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി.

    ഹറമിലെ വിവിധ പോയിൻറുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സെൻസറുകൾ വഴി ലഭിക്കുന്ന തത്സമയ ഡേറ്റ (Real-time Data) ആണ് ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ കരുത്ത്. തത്സമയ വിവരശേഖരണത്തിന്റെ ഫലമായി ദ്രുതതീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയുന്നു. വാതിലുകളിലൂടെയും ഇടനാഴികളിലൂടെയും പ്രവേശിക്കുന്നവരുടെയും പുറത്തുപോകുന്നവരുടെയും എണ്ണം കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു (സ്മാർട്ട് കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം). ജനസാന്ദ്രത കൂടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ സെൻസറുകൾ നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് വഴി തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വേഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനും മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും സാധിക്കുന്നു.

    വിവിധ നിലകളിലും മുറ്റങ്ങളിലും ആളുകളുടെ എണ്ണം സന്തുലിതമായി നിലനിർത്താൻ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ സഹായിക്കുന്നു. ‘സാങ്കേതിക മികവും ഫീൽഡ് ടീമുകളുടെ പ്രവർത്തനവും ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ സംവിധാനം, തടസ്സങ്ങളില്ലാത്ത ആരാധനാ അനുഭവം തീർഥാടകർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു -ഇരുഹറം പരിപാലന അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി.വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുന്നത് വഴി തീർഥാടകരുടെ മനസ്സമാധാനവും സുരക്ഷയുമാണ് അതോറിറ്റി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. തിരക്ക് നേരത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആവശ്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്താൻ സാധിക്കുന്നത് വഴി അപകടസാധ്യതകൾ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsMakkah Haram MosqueSaudi ArabiaInnovative Systemcrowd control
    News Summary - Smart revolution in Makkah Haram; Authority says innovative technologies for crowd control a success
    Similar News
    Next Story
    X