Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസൗ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് വ​ൻ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 10:03 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 10:03 AM IST

    സൗ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് വ​ൻ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മം അ​ധി​കൃ​ത​ർ പി​ടി​കൂ​ടി

    text_fields
    bookmark_border
    ല​ബ​നാ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച 6,875,000 ആം​ഫെ​റ്റാ​മൈ​ൻ ഗു​ളി​ക​ക​ളാ​ണ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്
    drug smugglers
    cancel
    camera_alt

    ജി​ദ്ദ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് തു​റ​മു​ഖം വ​ഴി ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച 6,875,000 ആം​ഫെ​റ്റാ​മൈ​ൻ ഗു​ളി​ക​ക​ക​ൾ ക​സ്റ്റം​സ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ

    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച വ​ൻ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ശേ​ഖ​രം സൗ​ദി ക​സ്റ്റം​സ് അ​തോ​റി​റ്റി പി​ടി​കൂ​ടി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ജി​ദ്ദ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് തു​റ​മു​ഖം വ​ഴി ല​ബ​നാ​നി​ൽ​നി​ന്ന് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ പെ​ടു​ന്ന 6,875,000 ആം​ഫെ​റ്റാ​മൈ​ൻ ഗു​ളി​ക​ക​ളാ​ണ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. പെ​യി​ന്റ് ക​ണ്ടെ​യ്ന​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ആം​ഫെ​റ്റാ​മൈ​ൻ ഗു​ളി​ക​ക​ളു​ടെ ഒ​രു വ​ലി​യ ശേ​ഖ​രം സു​ര​ക്ഷാ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്. ല​ബ​നാ​നി​ൽ​നി​ന്ന് സൗ​ദി വ​ഴി മ​റ്റൊ​രു രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് ക​സ്റ്റം​സ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​വ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​താ​യും അ​വ​രി​ൽ നി​ന്ന് 8 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ആം​ഫെ​റ്റാ​മൈ​ൻ ഗു​ളി​ക​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​താ​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷാ വ​ക്താ​വ് ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ത​ലാ​ൽ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ മു​ഹ്‌​സി​ൻ ബി​ൻ ഷാ​ൽ​ഹൂ​ബ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തോ​ടെ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ആ​കെ ഗു​ളി​ക​ക​ളു​ടെ അ​ള​വ് 14.85 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ആ​യ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ക്രി​മി​ന​ൽ ശൃം​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് നാ​ർ​ക്കോ​ട്ടി​ക് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ട​ത്തി​യ മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ സു​ര​ക്ഷാ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ഫ​ല​മാ​യി മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു​വെ​ന്ന് വ​ക്താ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു. 'ലെ​ബ​നാ​നി​ലെ കൗ​ണ്ട​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക്ക് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി​യ​തോ​ടെ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും അ​റ​സ്റ്റു​ചെ​യ്യാ​നും സാ​ധി​ച്ച​താ​യി നാ​ർ​ക്കോ​ട്ടി​ക് വി​ഭാ​ഗം വ​ക്താ​വ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ടാ​ൽ 1910 എ​ന്ന ര​ഹ​സ്യ ഹോ​ട്ട്‌​ലൈ​ൻ ന​മ്പ​ർ വ​ഴി​യോ, 1910@zatca.gov.sa എ​ന്ന ഇ​മെ​യി​ൽ വി​ലാ​സ​ത്തി​ലോ, 009661910 എ​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ന​മ്പ​റി​ലോ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശ​രി​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ വി​വ​രം അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​ഫ​ലം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം അ​വ​രു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ര​ഹ​സ്യ​മാ​ക്കി​വെ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ൽ ല​ഹ​രി​ക്ക​ട​ത്ത് ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​യി​ലും ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ലും ക​സ്റ്റം​സ് നി​യ​ന്ത്ര​ണം ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കു​ന്ന​തും ശ​ക്ത​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsSmugglemethamphetamineSaudi Arabia News
    News Summary - Authorities bust attempt to smuggle large quantities of methamphetamine into Saudi Arabia
    Similar News
    Next Story
    X