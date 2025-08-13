Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 13 Aug 2025 10:35 AM IST
    date_range 13 Aug 2025 10:35 AM IST

    ഫ​ല​സ്തീ​ന്​ ആ​സ്​​ട്രേ​ലി​യ​യു​ടെ അം​ഗീ​കാ​രം: പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തെ സ്വാ​ഗ​തംചെ​യ്​​ത്​ സൗ​ദി

    റി​യാ​ദ്​: ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ​യു​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തെ സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. 1967 ലെ ​അ​തി​ർ​ത്തിക​ളി​ൽ കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റു​സ​ലേം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യി ഒ​രു സ്വ​ത​ന്ത്ര ഫല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​രം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മ​വാ​യ​ത്തെ സൗ​ദി പ്ര​ശം​സി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്​​താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​നു​ഷി​ക നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​പ്രി​യ​രാ​യ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് ​സൗ​ദി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഫ​ല​സ്​​തീ​ൻ രാ​ഷ്​​ട്ര​ത്തെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ആ​സ്​​ട്രേ​ലി​യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ആ​ന്റ​ണി ആ​ൽ​ബ​നീ​സ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ആ​ണ്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ഫ്രാ​ൻ​സ്, ബ്രി​ട്ട​ൻ, കാ​ന​ഡ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ഫ​ല​സ്​​തീ​ൻ രാ​ഷ്​​ട്ര​ത്തെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ ആ​സ്​​ട്രേ​ലി​യ​യും നി​ല​പാ​ട്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

