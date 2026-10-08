Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    സൗദിക്ക് നേരെ ആക്രമണം: ഹൂതികളെ വെറുതെ വിടില്ല, ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ തിരിച്ചടി - സഖ്യസേന

    text_fields
    bookmark_border
    സൗദിക്ക് നേരെ ആക്രമണം: ഹൂതികളെ വെറുതെ വിടില്ല, ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ തിരിച്ചടി - സഖ്യസേന
    cancel

    റിയാദ്: റിയാദിലെ കിങ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം, അബ്ഹ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ സൗദിയിലെ സാധാരണക്കാർക്കും സിവിലിയൻ വസ്തുവകകൾക്കും നേരെ ഹൂതികൾ നടത്തുന്ന ക്രൂരമായ ആക്രമണങ്ങളെ ഒരിക്കലും വെറുതെ വിടില്ലെന്നും അവക്ക് ശക്തമായ തിരിച്ചടിയുണ്ടാകുമെന്നും സഖ്യസേന വക്താവ് ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ തുർക്കി അൽമാലികി പറഞ്ഞു. മുമ്പും ​ആക്രമണമുണ്ടായപ്പോൾ ഹൂതികളെ വെറുതെ വിട്ടിട്ടില്ല. ഇത്തരം ​ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെ തക്ക ശിക്ഷ നൽകുമെന്നും സഖ്യസേന വക്താവ് പറഞ്ഞു.

    സൗദിലെ സാധാരണക്കാർക്കും സിവിലിയൻ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും നേരെ ഹൂതി തീവ്രവാദ മിലീഷ്യ നടത്തുന്ന ക്രൂരമായ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി സഖ്യസേനയുടെ സംയുക്ത സേന സഅ്ദ, ഹുദൈദ, അൽജൗഫ്, മഅ്റബ് എന്നീ ഗവർണറേറ്റുകളിലായി ഹൂതികളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 82 നിയമാനുസൃത സൈനിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ തകർക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ ആക്രമണം ഇതിനകം നടത്തി. സഅ്ദയിലെ പർവതപ്രദേശങ്ങളിലെ 11 ബാലസ്റ്റിക് മിസൈൽ സംഭരണശാലകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബാലസ്റ്റിക് മിസൈൽ ഭീഷണികളുടെ ഉറവിടങ്ങളും, കമാൻഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സെന്ററുകൾ, ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ, മിസൈൽ-ആയുധ സംഭരണശാലകൾ, തീവ്രവാദ ഹൂതി സംഘങ്ങളുടെ ആസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നിവയും ഈ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നും സഖ്യസേന വക്താവ് പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Attack on Saudi Arabia Houthis will not be spared
    Next Story
    X