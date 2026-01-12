Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസൗ​ദി​യി​ൽ എ.​ടി.​എം...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 12 Jan 2026 9:21 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Jan 2026 9:21 AM IST

    സൗ​ദി​യി​ൽ എ.​ടി.​എം ക​വ​ർ​ച്ച; കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​ക്ക് വ​ധ​ശി​ക്ഷ

    text_fields
    bookmark_border
    സൗ​ദി​യി​ൽ എ.​ടി.​എം ക​വ​ർ​ച്ച; കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​ക്ക് വ​ധ​ശി​ക്ഷ
    cancel
    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്​: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ എ.​ടി.​എ​മ്മി​ൽ പ​ണം നി​റ​ക്കാ​ൻ പോ​യ​വ​ർ​ക്ക് നേ​രെ വെ​ടി​യു​തി​ർ​ത്ത് ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ക​വ​ർ​ന്ന യ​മ​നി പൗ​ര​​ന്റെ വ​ധ​ശി​ക്ഷ ന​ട​പ്പാ​ക്കി. തു​ർ​ക്കി അ​ബ്ദു​ല്ല ഹ​സ​ൻ അ​ൽ സ​ഹ്‌​റാ​ൻ എ​ന്ന യ​മ​നി പൗ​ര​ന്റെ ശി​ക്ഷാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളാ​ണ് ശ​നി​യാ​ഴ്ച മ​ക്ക​യി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​ത്.

    അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം ആ​സൂ​ത്രി​ത​മാ​യ രീ​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഇ​യാ​ൾ ക​വ​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഒ​രു ക്രി​മി​ന​ൽ സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച ഇ​യാ​ൾ, എ.​ടി.​എ​മ്മു​ക​ളി​ൽ പ​ണം നി​റ​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​ഞ്ഞു​നി​ർ​ത്തി തോ​ക്ക് ചൂ​ണ്ടി ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി പ​ണം ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു പ​തി​വ്.

    ര​ണ്ട് വ്യ​ത്യ​സ്ത ക​വ​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലാ​യി ഏ​ക​ദേ​ശം 30 ല​ക്ഷം റി​യാ​ലാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത​ത്. ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ ത​ട​യാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച ര​ണ്ട് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് നേ​രെ വെ​ടി​യു​തി​ർ​ത്ത് ഇ​യാ​ൾ പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ സു​ര​ക്ഷാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ന​ട​ത്തി​യ പ​ഴു​ത​ട​ച്ച അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് പ്ര​തി കു​ടു​ങ്ങി​യ​ത്. കോ​ട​തി​യി​ൽ കു​റ്റം തെ​ളി​യു​ക​യും പ്ര​തി​യു​ടെ പ്ര​വൃ​ത്തി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ ഭീ​തി​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​താ​യും കോ​ട​തി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു.ആ​യു​ധം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള സാ​യു​ധ ക​വ​ർ​ച്ച​യാ​യ​തി​നാ​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ക​ഠി​ന​മാ​യ ശി​ക്ഷ ത​ന്നെ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി വി​ധി​ച്ചു. ഈ ​വി​ധി​ക്ക് പി​ന്നീ​ട് രാ​ജ​കീ​യ അം​ഗീ​കാ​ര​വും ല​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് ശി​ക്ഷ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ സു​ര​ക്ഷ​യും നീ​തി​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് സൗ​ദി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും അ​ർ​ഹ​മാ​യ ശി​ക്ഷ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന ശ​ക്ത​മാ​യ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ൽ​കു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Death PenaltySaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - ATM robbery in Saudi Arabia; Defendant sentenced to death
    Similar News
    Next Story
    X